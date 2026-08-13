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Vasco pressiona, mas empata sem gols com o Olimpia pela Sul-Americana

Segundo jogo das oitavas será realizado na próxima quinta, no Paraguai

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 21:03
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O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana
O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Vasco e Olimpia ficaram no empate em 0 a 0 nesta quinta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino pressionou o time paraguaio em busca do gol, mas esbarrou no goleiro Gastón Olveira, que fez boas defesas para manter a igualdade no placar. O segundo jogo será realizado na quinta-feira (20), às 19h, no Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

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Como foi Vasco x Olimpia?

Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas passa em branco

O Vasco começou melhor e com as melhores ações ofensivas nos primeiros minutos. Perto dos 15, Rojas avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para David, mas o atacante não conseguiu aproveitar a chance ao chutar mascado e a bola se perder na linha de fundo. O cruz-maltino seguiu superior e, em cobrança de falta de Cuiabano, Puma apareceu na segunda trave e finalizou para grande defesa de Gastón Olveira.

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Após a pausa para a hidratação, o Vasco diminuiu a pressão, mas seguiu com o controle da posse de bola. O jogo também esfriou após confusão entre os jogadores de ambas as equipes, gerada após lance de Thiago Mendes e Fernando Cardozo. Porém, nos últimos minutos da primeira etapa, Nuno Moreira recebeu passe em profundidade de Thiago Mendes e chutou cruzado, mas Gastón Olveira fez nova defesa.

Nuno Moreira lamenta gol perdido em Vasco x Olímpia pela Copa Sul-Americana
Nuno Moreira lamenta gol perdido em Vasco x Olímpia pela Copa Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

➡️ Gol perdido em Vasco x Olimpia irrita torcedores: 'Não pode'

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Vasco pressionando, e logo aos dois minutos David mergulhou de cabeça e Puma Rodríguez quase aproveitou o rebote na melhor chance da etapa final. O Cruz-Maltino seguiu criando com Cuiabano e Adson, enquanto o Olimpia assustou apenas aos nove minutos em cabeceio de Delmas. A partir daí, uma série de substituições deixou a partida bem mais lenta e truncada.

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Na reta final, o Vasco aumentou a pressão e buscou o gol, principalmente com cruzamentos de Piton e investidas de Puma Rodríguez e Marino Hinestroza. A grande chance do jogo veio aos 45 minutos, quando Piton cruzou e Spinelli, livre na cara do gol, pegou mal de canela e desperdiçou a oportunidade. Nos acréscimos, Zuccarello ainda arriscou de longe, mas o placar não saiu do zero, e o Vasco deixou o gramado de São Januário sob vaias da torcida após o 0 a 0 com o Olimpia.

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana
O Vasco empatou em 0 a 0 com o Olimpia pela Copa Sul-Americana (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Visão do Lance!

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Nos minutos finais, Claudio Spinelli teve uma grande chance dentro da área para abrir o placar em São Januário, mas pegou na bola e isolou.

Deu aula 🏅

Gastón Olveira foi o principal jogador da partida. O goleiro do Olimpia fez boas defesas para segurar o empate dos paraguaios em São Januário.

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Ficou abaixo 📉

David não teve uma boa noite em São Januário. O atacante do Vasco perdeu duas chances claras de gol que fizeram falta no placar.

Não vou ver isso sozinho 😦

Aos 30 minutos, Marino ficou com a sobra do escanteio na entrada da área do Olimpia. Porém, na finalização, o atacante do Vasco isolou a bola e ficou longe de abrir o placar.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)
⚽ Gols:
🟨 Cartões amarelos: Thiago Mendes, Johan Rojas (VAS); Fernando Cardozo, Franco Alfonso (OLI)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes (Ramon Rique) e Johan Rojas; Adson (Claudio Spinelli), Nuno Moreira (Marino) e David (Zuccarello).

Escalação do Olímpia (Técnico: Pablo Sánchez)

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Esteban Castro, Bentaberry e Mateo Gamarra; Richard Sanchez (Richard Ortiz), Sebastián Quintana (Franco Alfonso) e Edu Delmas (Alan Rodríguez); Fernando Cardozo, Braian Romero (Tiago Caballero) e Romeo Benítez (Rubén Lezcano)

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