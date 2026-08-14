Pedro Emanuel encontra soluções para defesa, mas ainda busca resposta para ataque do Vasco Em um mês no comando, treinador português reduziu gols sofridos, mas equipe ainda convive com dificuldade para balançar as redes

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Pedro Emanuel completou um mês oficialmente no comando do Vasco nesta quinta-feira (13). O empate sem gols com o Olimpia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi a oitava partida do treinador à frente da equipe. Se por um lado o português conseguiu encontrar soluções para o sistema defensivo, por outro ainda busca alternativas para melhorar o desempenho ofensivo do Cruz-Maltino.

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Dos oito jogos sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco não sofreu gols em quatro. Ao todo, foram apenas cinco gols concedidos, sendo somente um nos últimos cinco compromissos. O treinador já tinha destacado esse aspecto na primeira partida em que a equipe não sofreu gols sob o seu comando, no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense.

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- Conseguimos fazer duas coisas importantes para nós. Nos últimos nove jogos, só em um não tínhamos sofrido gols, e sabíamos que tínhamos que ser muito competentes para poder passar sem sofrer gols, e foi o que aconteceu hoje. Depois, voltarmos às vitórias e passarmos. Sabemos que temos que melhorar, mas hoje continua a nossa caminhada.

A evolução fica ainda mais evidente quando comparada ao desempenho do Vasco no restante da temporada. Em 43 partidas disputadas em 2026, o Cruz-Maltino não sofreu gols em apenas 13. Quatro desses jogos aconteceram sob o comando de Pedro Emanuel.

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Ataque do Vasco vive seca de gols

Se a defesa apresentou uma melhora significativa, o ataque ainda é motivo de preocupação. Assim como não sofreu gols em quatro partidas com o treinador português, o Vasco também passou em branco em quatro dos oito jogos disputados desde a chegada do comandante. Ao todo, foram apenas sete gols marcados no período.

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Após o empate com o Olimpia, Pedro Emanuel voltou a abordar a necessidade de aumentar as opções ofensivas e falou sobre a possibilidade de o clube buscar mais jogadores no mercado de transferências. O treinador destacou que o elenco atual tem qualidade, mas defendeu a chegada de atletas com características diferentes para aumentar as alternativas da equipe, especialmente no setor ofensivo.

- Acho que todos no clube concordamos: o caldo precisava engrossar. E isso não quer dizer que quem estava aqui não tinha qualidade. Felizmente, quem está aqui está voltando a demonstrar a qualidade que tem. Isso é muito bom para a equipe e para alcançar resultados. Mas eles também precisam de ajuda. Quando falo em ajuda, falo de jogadores com características diferentes que podem complementar a equipe. É assim que estamos pensando. Não significa que quem chegar é melhor.

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Com a janela de transferências em andamento, o Vasco já contratou Facundo Colidio e Santiago Sosa, além de Paulinho. A comissão técnica, porém, ainda trabalha para encontrar a melhor formação ofensiva enquanto aguarda a evolução dos jogadores recém-chegados e novas possibilidades no mercado.

O desafio de Pedro Emanuel, portanto, é manter a solidez defensiva construída no primeiro mês de trabalho e, ao mesmo tempo, encontrar soluções para transformar o crescimento da equipe em mais gols e vitórias.

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