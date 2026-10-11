Brenner e Bruno Duarte viajam com o Vasco para jogo contra Boca Juniors
Atacantes desfalcaram a equipe na partida contra o Coritiba
O Vasco embarcou neste domingo (11) para a Argentina, onde enfrenta o Boca Juniors na terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Entre os relacionados para a viagem estão os atacantes Brenner e Bruno Duarte, que desfalcaram a equipe na partida contra o Coritiba.
No treino da manhã deste domingo, o atacante Spinelli sofreu um choque no pé e não viajou rumo a Buenos Aires. Além dele, o zagueiro Rojas ficou fora por opção técnica, e o volante Cauan Barros não foi relacionado para o duelo por conta de um acidente de carro sofrido neste final de semana.
A delegação cruz-maltina conta com 25 jogadores para o confronto na Bombonera. O técnico Pedro Emanuel terá opções para montar a equipe que buscará um resultado positivo fora de casa no primeiro duelo do mata-mata continental.
Confira a lista de relacionados do Vasco
- Goleiros: Léo Jardim, Fuzato e Pablo
- Zagueiros: Lucas Freitas, Robert Renan, Saldivia e Gabriel
- Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Cuiabano
- Meias: Tchê Tchê, Sosa, Ramon Rique, Thiago Mendes, Lescano e Jair
- Atacantes: Marino, Nuno, Andrés Gómez, David, Brenner, Adson e Bruno Duarte
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Cauan Barros sofre acidente e não enfrenta o Boca Jrs pela Sul-Americana
O volante Cauan Barros sofreu um acidente de carro neste final de semana e está fora da viagem do Vasco a Buenos Aires, onde o clube carioca enfrenta o Boca Jrs nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.
Segundo o "Podcast Cruzmaltino", Cauan Barros, de 22 anos, teria sofrido um corte profundo no pé esquerdo e precisou de atendimento médico. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o caso.
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O volante, que não foi relacionado nas últimas quatro partidas, não atua pelo Vasco há mais de um mês. A última vez em que ele entrou em campo foi em 8 de setembro, no empate por 0 a 0 com o Santa Fe, fora de casa, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.
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