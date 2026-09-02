O Vasco joga nesta quarta-feira (2) contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em meio à preparação para o confronto decisivo, uma das dúvidas que cercam o Cruz-Maltino é a utilização de David, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta semana. Mesmo investigado, o atacante viajou com a delegação e está relacionado para a partida.

O Vasco venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário, e precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Apesar da investigação, não houve impedimento para que David viajasse com o elenco para Salvador. O jogador foi relacionado pelo Vasco e segue integrado à delegação para o duelo com o Vitória, e deve começar no banco na decisão.

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O atacante foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil na segunda-feira (31), em uma investigação que apura suspeitas de tráfico interestadual de drogas e armas, além de uma possível ligação com uma facção criminosa.

David no CT do Vasco durante operação da Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Confira as informações sobre Vitória x Vasco (onde assistir, horário e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco🆚Vitória

🏆 Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

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Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🔴⚫🦁 Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho (Emmanuel Martínez); Tarzia, Erick e Renê.

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio.

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