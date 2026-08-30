Pedro Emanuel vê confiança após vitória do Vasco: 'Faltava resultado' Técnico valorizou resposta do elenco diante do Cruzeiro e afirmou que triunfo ajuda a aliviar pressão na luta contra o rebaixamento

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1, neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o time da zona de rebaixamento e marcou a primeira vitória de Pedro Emanuel na competição desde que assumiu o comando da equipe.

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Em coletiva após a partida, o treinador destacou a evolução apresentada pelo Vasco nas últimas partidas e afirmou que o principal ponto que faltava era transformar boas atuações em resultados. Segundo Pedro Emanuel, a vitória também serviu para aumentar a confiança do elenco.

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— Já tínhamos ganhado em todas as competições desde que chegamos. Faltava juntar as boas prestações que temos vindo a ter em partes de quase todos os jogos para isto que é um resultado convincente e que, de fato, nos dá confiança. Foram três pontos que nos permitem dormir fora do Z-4. Amanhã existem outros resultados, mas pelo menos já conseguimos respirar bem melhor. E é isso que nos dá também um bocadinho de confiança para aquilo que vem a seguir.

Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Técnico destaca adaptação tática

Pedro Emanuel também explicou como o Vasco conseguiu se ajustar durante a partida. O treinador reconheceu que o Cruzeiro criou dificuldades no início, principalmente pelas movimentações dos atacantes, mas afirmou que a equipe ganhou consistência depois das mudanças de posicionamento.

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— Tivemos alguma dificuldade no início, com mobilidade, principalmente dos dois atacantes, algum espaço entre linhas. E depois, a partir do momento que ajustamos esse posicionamento, tínhamos alguma consistência e também confiança. Estávamos a sair bem quando tínhamos bola.

O treinador afirmou que o trabalho realizado nos treinamentos e nas reuniões táticas permitiu que os jogadores se adaptassem às diferentes propostas durante o jogo.

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— Trabalhamos muito com a parte técnico-tática, mas sem exercitação, sem campo. E isto é a capacidade que eles têm e a disponibilidade que eles têm para poder, numa reunião e numa sala, conseguir entender muitas das necessidades. E isso é muito importante hoje, o fato de variarmos nesse contexto tático. E eles conseguiram se adaptar sempre bem.

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Pedro Emanuel valoriza jogadores questionados

A atuação de Lucas Freitas, autor de um dos gols do Vasco, também foi destacada pelo treinador. Pedro Emanuel citou o zagueiro como exemplo de um jogador que esperou pela oportunidade e conseguiu responder quando foi utilizado.

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— O Freitas não jogou quase nada e hoje faz um jogo completo e cheio. Quando teve a sua oportunidade, demonstrou que estava preparado. Portanto, isto é a questão de uma preparação para todos os jogadores, física, técnica e mental.

O técnico também mencionou David, que foi até o banco para cumprimentá-lo após marcar um dos gols. Para Pedro Emanuel, o gesto representou o espírito que ele busca construir no elenco.

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— Fiquei até surpreendido com o David ter vindo me cumprimentar quando fez o gol. É um gesto simbólico e natural de alguém que estava precisado neste momento e que então, com o gol, consegue demonstrar que é útil à equipe e que se sacrifica pela equipe. E acho que isto é o nosso espírito. É o espírito que é a imagem da nossa equipe. Uma equipe solidária.

David comemora gol com Pedro Emanuel em vitória do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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Vitória aumenta confiança para sequência

Pedro Emanuel também avaliou o impacto do triunfo depois de uma sequência de jogos e afirmou que a equipe conseguiu responder em um momento de pressão. Desde a chegada do técnico, o Vasco disputou 13 partidas, com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas.

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— As vitórias dão sempre boas sensações. Principalmente porque era uma competição em que era muito importante voltarmos a vencer. Era fundamental para nós recuperar esse sentimento de conquista, principalmente dentro de casa, principalmente porque oferecemos isto para a nossa torcida.

O treinador, porém, fez um alerta em relação ao desgaste do elenco. O Vasco teve quatro jogos em 12 dias e, segundo Pedro Emanuel, a sequência não pode se tornar rotina.

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— Tivemos quatro jogos em 12 dias, em espaços muito reduzidos, e tivemos uma resposta excelente, conseguimos três vitórias. Mas isto não pode ser um hábito, porque eu sei que isto vai ter custos físicos e mesmo mentais um bocadinho mais à frente.

Mesmo com a preocupação com o desgaste, Pedro Emanuel afirmou estar confiante com a competitividade apresentada pelo elenco.

— Acredito muito naquilo que é o trabalho que estamos a fazer, no espírito que estamos a construir e, acima de tudo, na competitividade que a equipe está a demonstrar. Isso para mim é de enorme satisfação, é de enorme orgulho, e estou confiante para o fim do ano.

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Tchê Tchê comemora gol do Vasco sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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