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Pedro Emanuel mostra confiança em título do Vasco na Sula: 'Pode ser nosso troféu'

Treinador destaca personalidade da equipe na Bombonera

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 00:23
Atualizado há 0 minutos
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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

O Vasco largou na frente na semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (13), o Cruz-Maltino venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na La Bombonera, e conquistou uma vantagem importante para o jogo de volta, em São Januário. Após a partida, o técnico Pedro Emanuel elogiou a atuação da equipe, destacou a capacidade de superar as adversidades e afirmou que o elenco acredita cada vez mais na possibilidade de conquistar o título.

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O treinador reconheceu que o Vasco teve dificuldades na etapa final, principalmente após a expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos do segundo tempo. Com um jogador a menos, a equipe precisou suportar a pressão argentina e contou com a trave em duas oportunidades do adversário para preservar a vantagem.

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— Antes de tudo, dizer que fizemos uma bela partida. Nem sempre bem jogada, nem sempre como planejamos, mas sabemos que estamos apenas no intervalo dessa eliminatória. Tivemos um pouco de sorte no final. O Boca teve duas chances claras para empatar e, se empatasse, eu não diria o contrário. Mas ganhar fora é melhor, principalmente neste estádio tão mítico. Acreditamos cada vez mais que pode ser nosso troféu — afirmou Pedro Emanuel.

Andrés Gómez expulso por Piero Maza
Andrés Gómez expulso por Piero Maza (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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O técnico também ressaltou a importância de a equipe demonstrar personalidade em um confronto decisivo fora de casa. Segundo o treinador, o elenco precisava mostrar que tem condições de brigar pelo título continental e construir sua própria história, sem deixar de respeitar a trajetória do clube.

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— Eu disse aos jogadores algo como isso: se queremos demonstrar algo nesta competição, tínhamos que demonstrar hoje. Acho que demonstramos que queremos escrever nossa história. Respeitamos o passado, mas queremos escrever o nosso no presente. Respeitamos nosso plano de jogo, o caráter que esse time tem mostrado. Dadas as circunstâncias, não conseguimos manter no segundo tempo, mas conseguimos aguentar e levamos uma vantagem mínima. Isso nos dá confiança para o que pretendemos atingir — declarou.

Pedro Emanuel também comentou a participação de Gabriel Pereira, que entrou durante a partida para reforçar a equipe e fez sua estreia pelo Cruz-Maltino. O treinador destacou a preparação do jogador e explicou a escolha diante da desvantagem numérica.

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— O Gabriel está tão preparado quanto os outros. Ele demonstra que tem capacidade e qualidade para jogar no Vasco. Ele entrou para dar consistência. Sabíamos que, com um a menos e ganhando por 1 a 0, eles iam pressionar e cruzar bolas na área. Fico satisfeito pela vitória — explicou.

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Com o resultado, o Vasco joga pelo empate na partida de volta para avançar à final da Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (20), em São Januário, onde o Cruz-Maltino tentará confirmar a classificação diante de sua torcida.

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