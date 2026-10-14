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Sosa projeta decisão contra o Boca e faz alerta ao Vasco

Vasco venceu o Boca Juniors na La Bombonera por 1 a 0

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 00:11
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Sosa Vasco
Sosa em ação pelo Vasco (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Vasco abriu vantagem sobre o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, mas sabe que ainda terá um desafio pela frente para confirmar a classificação. Após a vitória por 1 a 0 na La Bombonera, Sosa valorizou o resultado conquistado na Argentina e projetou o confronto decisivo da próxima terça-feira (20), no Maracanã. Em entrevista à "Paramount+", o jogador ressaltou a necessidade de manter a concentração e repetir a postura defensiva apresentada pela equipe no primeiro duelo.

➡️Mesmo com um a menos, Vasco vence o Boca Juniors na La Bombonera

— Conseguimos uma vitória muito importante em um campo difícil. Temos de estar contentes pelo que fizemos, pelo trabalho que viemos fazer e pelo que foi planejado. Mas ainda falta mais um jogo em nosso campo. Sabemos que o Boca é uma equipe difícil — afirmou.

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O gol de Adson, aos 24 minutos do primeiro tempo, garantiu a vantagem cruz-maltina em Buenos Aires. Na segunda etapa, porém, o cenário ficou mais complicado para o time brasileiro após a expulsão de Andrés Gómez, aos 18 minutos. Com um jogador a menos, o Vasco precisou suportar a pressão dos argentinos para preservar o placar.

Sosa destaca postura defensiva do Vasco

Ao projetar a partida de volta, Sosa destacou que o Vasco precisará manter a intensidade defensiva sem abrir mão de jogar de igual para igual com o adversário. Para o jogador, a vantagem conquistada fora de casa não pode fazer a equipe recuar excessivamente no Maracanã.

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— Temos de fazer o mesmo que fizemos hoje: um trabalho defensivo forte, sem recuar, entrando para jogar de igual para igual, mesmo tendo conseguido uma vantagem — explicou.

O volante também reforçou a intenção de buscar mais uma vitória diante do Boca Juniors. Apesar do resultado positivo na Argentina, o jogador reconheceu a dificuldade do confronto e destacou a importância de manter o foco até o apito final do segundo duelo.

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— Vamos entrar para ganhar lá no Brasil e esperamos que tudo corra bem para nós — completou.

Sosa Vasco
Sosa em ação pelo Vasco (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

➡️ Veja gol em Boca Juniors x Vasco: Adson abre o placar

Quando será Vasco x Boca Juniors?

Vasco e Boca Juniors voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 1 a 0 na ida, o time carioca joga pelo empate para avançar à final. Se os argentinos vencerem por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

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