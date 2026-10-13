Veja gol em Boca Juniors x Vasco: Adson abre o placar
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), na La Bombonera
Boca Juniors e Vasco estão se enfrentando nesta terça-feira (13), na La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Aos 24 minutos da primeira etapa, Cuiabano acelera na ponta esquerda e é desarmado por Di Lollo. A sobra fica com Gómez, que limpa a marcação e lança na área. Adson aparece livre na primeira trave a cabeceia no ângulo. Bonita jogada.
Veja o gol:
Como chegam Boca Juniors x Vasco?
O Vasco chega ao confronto sem perder há cinco jogos. Na rodada mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário. Antes disso, venceu o Botafogo por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que desfalcaram a equipe diante do Remo, voltam a ficar à disposição. Barros e Spinelli, por sua vez, ficam de fora devido a problemas físicos.
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Do outro lado, o Boca Juniors vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita, nos isquiotibiais, e tem a expectativa de também desfalcar o time no confronto de volta.
Além de Paredes, Alan Velasco, que apresenta um edema muscular, e Tomás Belmonte, que enfrenta problemas no menisco, também são dúvidas para o duelo e têm poucas chances de aparecer na lista de relacionados.
Fora de Campo
Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'Há 1 minuto
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'Há 57 minutos
Vasco
Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no MaracanãHá 3 horas
Futebol Internacional
Jornal argentino se rende à torcida do Vasco: 'Fervor'Há 3 horas
Vasco
Com substituto de Colidio definido, Vasco está escalado para enfrentar o Boca pela SulaHá 4 horas
Vasco
Boca Juniors tem seis desfalques para enfrentar o Vasco na Sul-AmericanaHá 4 horas
Mais LANCE!