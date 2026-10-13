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Veja gol em Boca Juniors x Vasco: Adson abre o placar

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), na La Bombonera

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 21:58
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Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors
Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Boca Juniors e Vasco estão se enfrentando nesta terça-feira (13), na La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

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Aos 24 minutos da primeira etapa, Cuiabano acelera na ponta esquerda e é desarmado por Di Lollo. A sobra fica com Gómez, que limpa a marcação e lança na área. Adson aparece livre na primeira trave a cabeceia no ângulo. Bonita jogada.

Veja o gol:

Como chegam Boca Juniors x Vasco?

O Vasco chega ao confronto sem perder há cinco jogos. Na rodada mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário. Antes disso, venceu o Botafogo por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que desfalcaram a equipe diante do Remo, voltam a ficar à disposição. Barros e Spinelli, por sua vez, ficam de fora devido a problemas físicos.

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Do outro lado, o Boca Juniors vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita, nos isquiotibiais, e tem a expectativa de também desfalcar o time no confronto de volta.

Além de Paredes, Alan Velasco, que apresenta um edema muscular, e Tomás Belmonte, que enfrenta problemas no menisco, também são dúvidas para o duelo e têm poucas chances de aparecer na lista de relacionados.

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