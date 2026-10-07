Pedrinho confirma jogo contra o Boca no Rio: 'Me obrigando'

Após a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pedrinho falou sobre diferentes assuntos relacionados ao futuro do clube. O presidente da associação comentou a venda da SAF, o processo de reestruturação do futebol e a situação envolvendo São Januário.

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Pedrinho também abordou a possibilidade de disputar novamente a presidência do Vasco, explicou sua participação na SAF e revelou que recebeu um pedido do investidor para continuar à frente do clube.

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Pedrinho celebra venda da SAF do Vasco

Pedrinho destacou a importância da conclusão da venda da SAF e afirmou que o processo representa um passo importante para o Vasco, independentemente do investimento financeiro.

— Eles já conquistaram algo muito além do que é o investimento, o dinheiro, que é entender a grandeza do Vasco. Independentemente do aporte financeiro, vocês já conquistaram isso. Falei isso para os jogadores.

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O presidente também ressaltou que o clube atravessou um processo de reestruturação financeira e atribuiu a evolução esportiva ao trabalho conjunto da diretoria, comissão técnica e jogadores.

— Tudo vai se encaixando. Era um processo de reestruturação financeira. De forma esportiva poderíamos não ter o desempenho esportivo. A chegada do mister e dos jogadores contratados. Não é mérito meu. É do Admar, do Felipe e da comissão técnica.

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Pedrinho citou ainda a rápida adaptação do zagueiro Sosa ao Vasco e destacou o perfil de liderança do jogador.

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Presidente critica limite para contratação de estrangeiros

Outro assunto abordado por Pedrinho foi a mudança nas regras para estrangeiros no futebol brasileiro. O dirigente afirmou que votou a favor da proposta, mas fez ressalvas sobre os impactos para a formação de jogadores brasileiros.

— Vai parecer hipocrisia da minha parte. Votei a favor. O meu voto é um voto de confiança porque eles estão propondo, pelo diálogo com os clubes. Vou votar a favor, mas não acho que seja o conceito para formar jogadores, até para servir à Seleção Brasileira.

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Pedrinho defendeu mudanças no modelo de contratos para jovens atletas e citou a necessidade de aumentar o período mínimo dos vínculos.

— Não podemos ter um contrato apenas de três anos. A gente vai aumentar para cinco anos, jogando mais tempo no Brasil, se identificando com o clube.

O presidente também defendeu uma janela de transferências mais longa e mudanças nas multas rescisórias para evitar a saída precoce de jovens jogadores.

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Vasco x Boca Juniors: Pedrinho explica situação de São Januário

Pedrinho também confirmou que o duelo entre Vasco e Boca Juniors será disputado no Rio de Janeiro, já que o prazo para a realização da partida fora da cidade se encerrou.

O presidente, porém, lamentou não poder utilizar São Januário para o confronto e explicou que o estádio não pode receber a partida por conta das recomendações do regulamento.

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— Será no Rio de Janeiro, o prazo para ser fora está esgotado. É uma discussão até ruim. Vou sair do mérito contratual. Por recomendações do regulamento, eu não posso usar São Januário.

Pedrinho afirmou que tentou alternativas e lembrou que o Vasco possui um número limitado de jogos que pode realizar em outros estádios.

— Se eu pedisse para a dupla Fla-Flu, sem falar do contrato, seria apenas um jogo. Tinha quatro jogos em 2025, só usei um. Teríamos quatro jogos no ano de 2026. Pedi três jogos, contra o Vitória, pedi Santa Fe e foi negado. Pedi agora o Boca e foi negado.

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O dirigente ainda questionou a diferença entre as exigências de segurança para grandes eventos no Rio de Janeiro e para uma partida com público reduzido em São Januário.

— Se eu atingir a segurança para as 4 mil pessoas, com a segurança do BEPE, eu jogaria em São Januário. Como eu não posso, quero cumprir o contrato. Demos muitos argumentos para a Conmebol. Como a gente garante a segurança do Réveillon em Copacabana e não garantimos a segurança de 4 mil pessoas?

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Pedrinho revela pedido para disputar reeleição

O presidente também falou sobre o futuro político no Vasco. Pedrinho afirmou que inicialmente não pretendia disputar novamente a eleição após cumprir os três anos de mandato, mas revelou que recebeu um pedido do investidor para continuar no comando.

— Fui eleito para ser presidente da associação. Acontecendo isso, eu tive que me tornar presidente do conselho da SAF. A responsabilidade é muito grande.

Pedrinho contou que sempre deixou claro que pretendia seguir outro caminho profissional após o fim do mandato.

— Sempre deixei claro para o investidor que eu cumpriria os meus três anos e depois eu ia seguir um outro tipo de carreira, diretor executivo, algo do tipo.

O dirigente, porém, afirmou que a possibilidade de uma nova candidatura passou a ser considerada após um pedido do investidor.

— Veio um pedido do investidor. Eu fico meio assim de falar. Vocês terão a oportunidade de perguntar para o investidor para que eu me tornasse candidato pelo trabalho. Foi um investidor que buscamos com muito carinho.

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Pedrinho fala sobre cansaço e relação com o Vasco

Ao final, Pedrinho falou sobre a rotina intensa à frente do clube e admitiu estar cansado. O presidente relembrou momentos da infância e a relação com o Vasco, que, segundo ele, sempre representou um ambiente de segurança.

— Estou cansado. Nunca gostei de fazer nada mais ou menos. Até pela minha infância. Sempre percebi que tinha um talento diferente, fui tratado assim no Vasco na base. Sempre me propus a treinar mais, descansar mais, sempre fiz isso para compensar a diferença física.

Pedrinho também relembrou a relação com o pai e afirmou que o Vasco teve papel importante em sua formação.

— O meu pai foi o meu melhor amigo. Ele tinha um problema gravíssimo com álcool. Uma das funções do pai é dar segurança para o filho. Eu atravessava a rua na Barreira, atravessava uma passarela e me sentia inseguro de cair com o meu pai. O Vasco me dava muita segurança, a quadra me dava segurança. E o Vasco acabei sendo presidente.