AO VIVO: acompanhe a apresentação de Lescano no Vasco

O Vasco apresenta nesta quinta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa, o meia Alan Lescano, que atuava pelo Argentino Juniors. A negociação com o Argentinos Juniors gira em torno de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual.

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Assista ao vivo a coletiva de Alan Lescano no Vasco

O novo camisa 22 do Vasco assinou vínculo até dezembro de 2029. A chegada do meia faz parte do planejamento da diretoria para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Pedro Emanuel, vivo em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil (semifinal) e Sul-Americana (quartas de final).

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Natural de San Carlos de Bolívar, na Argentina, Lescano iniciou a carreira profissional no Gimnasia La Plata. O jogador permaneceu no clube até julho de 2023, quando se transferiu para o Argentinos Juniors, onde atuou por três temporadas.

Alan Lescano é o novo reforço do Vasco para o restante da temporada (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Como Lescano se encaixa no Vasco?

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

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O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.

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A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

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