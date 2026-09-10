AO VIVO: acompanhe a apresentação de Lescano no Vasco
Meia argentino assinou vínculo até dezembro de 2029
O Vasco apresenta nesta quinta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa, o meia Alan Lescano, que atuava pelo Argentino Juniors. A negociação com o Argentinos Juniors gira em torno de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual.
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Assista ao vivo a coletiva de Alan Lescano no Vasco
O novo camisa 22 do Vasco assinou vínculo até dezembro de 2029. A chegada do meia faz parte do planejamento da diretoria para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Pedro Emanuel, vivo em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil (semifinal) e Sul-Americana (quartas de final).
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Natural de San Carlos de Bolívar, na Argentina, Lescano iniciou a carreira profissional no Gimnasia La Plata. O jogador permaneceu no clube até julho de 2023, quando se transferiu para o Argentinos Juniors, onde atuou por três temporadas.
Como Lescano se encaixa no Vasco?
Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.
O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.
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A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.
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