Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: acompanhe a apresentação de Lescano no Vasco

Meia argentino assinou vínculo até dezembro de 2029

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 13:08
Favorite o Lance! no Google
Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

O Vasco apresenta nesta quinta-feira (10), no CT Moacyr Barbosa, o meia Alan Lescano, que atuava pelo Argentino Juniors.  A negociação com o Argentinos Juniors gira em torno de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na cotação atual.

➡️ Admar Lopes confirma negociação de Vasco por Richarlison: 'Vocês vão ter novidades'

Assista ao vivo a coletiva de Alan Lescano no Vasco

O novo camisa 22 do Vasco assinou vínculo até dezembro de 2029. A chegada do meia faz parte do planejamento da diretoria para fortalecer o elenco comandado pelo técnico Pedro Emanuel, vivo em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil (semifinal) e Sul-Americana (quartas de final).

continua após a publicidade

➡️ Richarlison é Vasco? Relembre a relação do jogador com o Cruz-Maltino

Natural de San Carlos de Bolívar, na Argentina, Lescano iniciou a carreira profissional no Gimnasia La Plata. O jogador permaneceu no clube até julho de 2023, quando se transferiu para o Argentinos Juniors, onde atuou por três temporadas.

Alan Lescano é o novo reforço do Vasco para o restante da temporada (Foto: Divulgação/Vascodagama)
Alan Lescano é o novo reforço do Vasco para o restante da temporada (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Como Lescano se encaixa no Vasco?

Lescano tem características de um clássico camisa 10, posição carente no Vasco atualmente. No início da carreira, porém, o argentino atuava mais recuado, como segundo homem de meio-campo, função tradicionalmente associada à camisa 8.

continua após a publicidade

O próprio jogador, em sua chegada ao Rio de Janeiro, destacou ser um volante mais criativo, que gosta de ter a bola e que gosta de fazer o time jogar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

A versatilidade é vista como um dos atrativos para o Vasco. Durante esta janela, o clube chegou perto de contratar Nelson Deossa, que também poderia ocupar esta faixa do meio-campo. A negociação, entretanto, não foi concluída, e a diretoria passou a buscar alternativas no mercado.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Vasco

Admar Lopes confirma negociação de Vasco por Richarlison: 'Vocês vão ter novidades'

Há 39 minutos
Final está marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Torcedores reagem ao sorteio das semifinais da Copa do Brasil

Há 1 hora
Troféu da Copa do Brasil na sede da CBF

Futebol Nacional

Copa do Brasil: veja aproveitamento dos times dentro e fora de casa

Há 1 hora
Foto das camisas da NFL, Vasco e Approve

Vasco

Vasco lança coleção especial inspirada no futebol americano em parceria com NFL

Há 1 hora
Estádio Mané Garrincha

Futebol Nacional

CBF confirma Mané Garrincha como estádio da final da Copa do Brasil

Há 1 hora
Sorteio na CBF da Copa do Brasil

Futebol Nacional

Sorteio define mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil

Há 1 hora
Mais LANCE!
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

CBF sorteia nesta quinta os mandos das semifinais da Copa do Brasil

Richarlison corre com bola na mão para reiniciar jogo após marcar gol

Vasco vive dia decisivo na janela de transferências e busca fechar com três reforços

Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham

Richarlison reage a publicação e insinua possibilidade de jogar de graça no Vasco

Rayan comemora vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo

Vasco não tem convocados, mas três crias do Cruz-Maltino chegam à Seleção Brasileira

Destaque nos Emirados: titular absoluto, Leandrinho domina ações defensivas e de passe na boa arrancada do Sharjah.

Cria do Vasco vira destaque nos Emirados Árabes e bate marca

Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Vasco faz proposta por Richarlison e aguarda sinalização do Tottenham

Richarlison, ex-Fluminense, comemora gol pelo Tottenham na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Alvo do Vasco: como foram últimas temporadas do Richarlison na Europa?

Richarlison &#8211; Seleção Brasileira

Nova postagem do Vasco acende expectativa por chegada de Richarlison

Nova contratação vascaína custou cerca de 7 milhões de dólares (Foto: Divulgação/Vascodagama)

Torcida manda recado a Alan Lescano, novo reforço do Vasco

Lescano é anunciado pelo Vasco

Vasco anuncia contratação de Lescano, quinto reforço da janela

Richarlison com camisa na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

Richarlison é Vasco? Relembre a relação do jogador com o Cruz-Maltino

Pedro Emanuel aplaude a equipe do Vasco contra o Ind. Santa Fe

Pedro Emanuel valoriza resultado do Vasco e evita comentar sobre Richarlison

Marino em ação pelo Vasco na Copa Sul-Americana

Marino lamenta chances perdidas em empate do Vasco na Sula: 'Faltou capricho'