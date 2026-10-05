Juíza nega liminar do Vasco para enfrentar o Boca no Maracanã
Juíza apontou divergências entre laudos sobre as condições do gramado
A Justiça negou o pedido de tutela de urgência feito pelo Vasco para obrigar a Fla-Flu Serviços a disponibilizar o Maracanã para o confronto contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro, pelo jogo de volta das semifinais da Sul-Americana.
A decisão foi tomada pela juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu haver divergências entre os documentos técnicos apresentados pelas partes a respeito das condições e da preservação do gramado do estádio.
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O Vasco apresentou argumentos defendendo que o Maracanã teria condições de receber a partida. A Fla-Flu Serviços, por outro lado, sustentou, com base em documentos técnicos, que a realização do duelo provocaria um intervalo inferior às 72 horas recomendadas entre partidas no estádio.
Para a magistrada, a divergência não poderia ser solucionada em caráter liminar apenas com a escolha de um dos laudos apresentados. Segundo a decisão, a questão demanda uma avaliação técnica especializada, podendo inclusive ser necessária a realização de uma prova pericial durante o processo.
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A manifestação da Polícia Militar também foi analisada pela juíza. O Vasco havia utilizado a recomendação pelo Maracanã como um dos argumentos para defender a realização da partida no estádio.
O Gigante da Colina ainda tenta convencer a Conmebol a autorizar a realização da partida em São Januário. O Corpo de Bombeiros liberou o estádio para receber até 24.155 torcedores, enquanto o novo laudo de exigências prevê também um setor com capacidade para 4 mil visitantes — uma das exigências do regulamento da entidade para o confronto contra o Boca Juniors.
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Apesar dos avanços, São Januário ainda não atende a um dos principais requisitos para esta fase da competição: a capacidade mínima de 30 mil torcedores. Por isso, o Vasco busca uma autorização especial da Conmebol para poder mandar o jogo em sua casa.
O Cruz-Maltino precisa avisar a entidade nesta segunda-feira (5) aonde vai mandar o jogo de volta contra a equipe argentina. Se não for autorizada em nenhum dos estádios, a partida deve ser realizada no Estádio Nilton Santos.
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