A três meses do fim da temporada, o Vasco já planeja o elenco para 2027. Entre as prioridades da diretoria está a definição do futuro dos jogadores que têm contrato se encerrando ou estão emprestados ao clube.

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Ao todo, são nove situações de atletas que precisam ser avaliadas. Em alguns casos, o Vasco terá de decidir se exercerá a opção de compra. Em outros, será necessário negociar uma renovação. Há ainda atletas que não devem permanecer em São Januário. Veja, abaixo, o cenário de cada jogador:

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Jogadores em fim de contrato com o Vasco

Robert Renan

O Vasco vai exercer a opção de compra de Robert Renan e contratar o zagueiro em definitivo. O clube tem até novembro para comunicar oficialmente a decisão. A negociação gira em torno de 8 milhões de euros, aproximadamente R$ 47 milhões, por 70% dos direitos econômicos do defensor, que pertencem ao Zenit.

Robert Renan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Jair

Jair renovou seu contrato até o fim desta temporada após a lesão sofrida em 2025. O vínculo prevê uma renovação automática até o fim de 2027, caso o volante participe de pelo menos 60% das partidas do Vasco na temporada. O jogador vinha se aproximando da meta, mas uma nova lesão no adutor tornou difícil que ele alcance o número necessário de jogos para ativar a cláusula. Apesar disso, a diretoria já apresentou uma proposta para a permanência do volante. O desejo de Jair também é continuar no clube, e a tendência atual é que as partes cheguem a um acordo para um novo vínculo.

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Carlos Cuesta

Cuesta chegou a ganhar espaço entre os titulares nos últimos meses, mas perdeu a posição após sofrer uma lesão. Alan Saldivia assumiu a vaga e vem correspondendo às oportunidades recebidas pelo técnico Pedro Emanuel. Além disso, o Vasco passou a contar com Gabriel Pereira, contratado por empréstimo com opção de compra, que pode se transformar em obrigação caso determinadas metas sejam alcançadas. Diante do cenário, ainda não está definido se o clube exercerá a opção para contratar Cuesta em definitivo. O desempenho dos três defensores na reta final da temporada será importante na decisão da diretoria.

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Cuiabano

O desempenho técnico de Cuiabano agrada à diretoria vascaína, mas o histórico recente de problemas físicos é um fator de preocupação. Ao longo de 2026, o lateral-esquerdo teve algumas lesões e problemas musculares que o fizeram desfalcar a equipe em diversas partidas. Por isso, a condição física do jogador será considerada na avaliação sobre uma eventual contratação em definitivo.

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Tchê Tchê

Depois de um primeiro semestre abaixo das expectativas, Tchê Tchê conseguiu se recuperar e passou a ter participação frequente com Pedro Emanuel. O volante, de 34 anos, é constantemente utilizado pelo treinador e ganhou importância no elenco ao longo da temporada. Apesar disso, ainda não existem conversas para uma renovação. No início do ano, Tchê Tchê recebeu propostas para deixar São Januário, mas optou por permanecer no Vasco.

Tchê Tchê comemora gol do Vasco sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Johan Rojas

Emprestado pelo Monterrey, do México, Rojas não conseguiu se firmar desde que chegou ao Vasco no início do ano e não deve permanecer para a próxima temporada. O colombiano herdou a camisa 10 de Philippe Coutinho e teve alguns bons momentos, mas não convenceu a ponto de o clube decidir pela aquisição definitiva de seus direitos. Até o momento, Rojas soma 33 partidas, dois gols e cinco assistências pelo Vasco.

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Daniel Fuzato

Reserva de Léo Jardim, Daniel Fuzato teve poucas oportunidades em 2026. O goleiro atuou em apenas três partidas e teve algumas falhas, sendo a mais marcante no duelo contra o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. Até o momento, não existem conversas para a permanência do jogador.

Daniel Fuzato em treino do Vasco no Chile (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Pablo

Criado nas categorias de base do Vasco, Pablo é o terceiro goleiro do elenco e tem apenas uma partida disputada como profissional. Aos 23 anos, o jogador não deve ter seu vínculo renovado. Um dos fatores é a chegada de Phillipe Gabriel ao elenco profissional. Campeão brasileiro sub-20 pelo Vasco nesta temporada, o goleiro de 20 anos vai estar integrado ao grupo principal em 2027. Phillipe já vem participando dos aquecimentos antes das partidas, mesmo quando não é relacionado, além de treinar regularmente com o elenco profissional.

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Riquelme

Riquelme também não deve continuar no Vasco. Depois de retornar de empréstimo ao Panserraikos, da Grécia, o lateral-esquerdo passou a treinar separadamente no CT Moacyr Barbosa. O jogador trabalha junto com Estrella e Loide Augusto, que possuem contratos mais longos, e não está nos planos para a próxima temporada.

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