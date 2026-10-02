O Vasco é, hoje, o time que joga o melhor futebol do Brasil, e essa frase deixa de ser provocação quando você sai da tabela e entra no campo. Nas últimas oito partidas, são seis vitórias, um empate e uma derrota, e o dado mais revelador desse recorte é de onde ele começa: logo depois do 4 a 1 sofrido para o Palmeiras. No pior momento da temporada, o clube respondeu com a melhor sequência do ano, envolvido ao mesmo tempo em três competições, com semifinal de Copa do Brasil e de Sul-Americana no caminho. Vasco de Munique?

O mérito do padrão é do técnico Pedro Emanuel. E a virada nasceu calcada no contra-ataque, com Andrés Gómez fazendo o papel de "criador do caos" pelos flancos, e depois mostrou inteligência e competência para não virar refém da própria estratégia. De lá para cá, o mesmo time aprendeu a sufocar o adversário, a propor o jogo e a roubar a bola no lugar certo. Até virar uma equipe que desconecta o rival pelos dois caminhos, no estouro de velocidade e na construção paciente. Essa versatilidade é o que faz o encaixe contra o Vasco virar um problema tático permanente para os adversários.

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Pedro Emanuel comemora gol marcado do Vasco marcado pelo Adson contra o Olimpia (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Tudo tem um risco calculado

A criação sustenta a leitura. Contra o Coritiba, o time martelou, acertou a trave, exigiu defesas de Morisco, e terminou com a sensação de que o placar poderia ter sido mais largo. É que na maioria das vezes, o Vasco gera mais chances que seus rivais, e o ponto de melhora mora exatamente aí, na conversão. Ainda que a chegada de Lescano (argentino deitou em dois jogos), já tenha melhorado o aproveitamento. Time que cria tanto e converte pouco tende a pagar caro em jogo de tiro curto, e é aí que mora o risco calculado dessa nova fase.

Antes de atrelar o sucesso ao mercado, a leitura pede contexto. O mesmo clube que hoje celebra Colídio voando e Bruno Duarte decisivo contratou caro em janeiro, com Spinelli e Brenner chegando como apostas altas e rendendo pouco. A diferença entre as duas janelas se chama "ambiente". Os mesmos jogadores em um time mal treinado, viram investimento perdido. Já no contexto positivo que Pedro Emanuel construiu, viram reforço imediato. O trabalho técnico é a causa e o reforço vira a consequência.

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E é por isso que as derrotas do Vasco precisam ser lidas para além do placar. O 3 a 0 para o Santos foi um resultado mentiroso, contra o Palmeiras o primeiro tempo terminou 0 a 0 com Carlos Miguel fazendo dois milagres, e diante do Fluminense o time atropelou até cair de produção. O alerta, porém, repete um mecanismo: os tropeços se decidiram no segundo tempo, com a equipe desabando depois de sofrer o gol. Cansaço ou cabeça? Com jogos em todas as datas desde a volta da Copa, a explicação física é a mais honesta, e a Data Fifa chegou como oxigênio para um elenco que pede fôlego.

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Um auge inesperado no momento certo

O Vasco vive seu auge no momento certo, disso não tenho dúvida, e o que sustenta a tese é o comportamento coletivo que já aparecia antes de o time atropelar quem cruzava seu caminho. Se esse auge vira título, é outra pergunta, e a resposta vai sair das semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

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A condição está posta: manter o modelo de Emanuel de pé sob o desgaste da temporada, resolver a pontaria e não deixar as Copas drenarem os pontos do Brasileirão. Se a conversão acompanhar a criação e o físico sobreviver ao calendário, o Vasco deixa de ser a sensação do momento e vira o grande time do ano no Brasil. Espere o teste das próximas semanas, torcedor vascaíno, mas vá preparando o coração, porque o que está em jogo agora é muito maior do que uma briga para não cair. Estamos falando de uma possível sequência histórica. E totalmente inesperada.

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Gustavo Fogaça escreve sua coluna no Lance! nas noites de segunda e quinta-feira. Leia outras publicações do colunista nos links abaixo:

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