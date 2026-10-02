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Corpo de Bombeiros libera São Januário para mais de 24 mil pessoas

Cruz-Maltino ainda precisa dos avais da Polícia Militar e da Conmebol para mandar a semifinal da Sul-Americana

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 17:45
Atualizado há 19 minutos
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Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia
Estádio de São Januário antes da partida entre Vasco e Olímpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco conseguiu, junto ao Corpo de Bombeiros, a liberação de São Januário para receber até 24.155 torcedores. O novo laudo de exigências também prevê capacidade para 4 mil visitantes, uma das exigências previstas no regulamento da Conmebol para a realização da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana no dia 20 de outubro.

Com a liberação, o Vasco supera a exigência apresentada pelo Boca Juniors em relação ao espaço destinado à torcida visitante. O clube, no entanto, ainda precisa de outros dois avais para confirmar São Januário como palco do jogo de volta, marcado para o dia 20 de outubro: da Polícia Militar e da Conmebol.

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A questão envolvendo a Polícia Militar está relacionada à segurança da partida. O Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) já apresentou parecer favorável à realização do confronto no Maracanã. O Vasco, porém, trabalha para conseguir a liberação de São Januário e conta com o apoio da Ferj e da CBF nas tratativas.

Já com a Conmebol, o principal obstáculo é o regulamento da Sul-Americana, que prevê estádios com capacidade mínima de 30 mil espectadores para as semifinais. São Januário, mesmo com a nova liberação dos Bombeiros, ainda fica abaixo desse número. O Vasco tenta convencer a entidade a abrir uma exceção para que o confronto seja realizado na Colina Histórica.

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Torcida do Vasco em São Januário
Torcida do Vasco em São Januário (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Pedido para jogar no Maracanã é suspenso

Enquanto busca a liberação de São Januário, o Vasco também tenta garantir judicialmente o direito de utilizar o Maracanã. Nesta sexta-feira (2), porém, a SAF sofreu um revés nessa tentativa. A juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital, determinou a suspensão da ação movida pelo Vasco contra a Fla-Flu Serviços S.A., concessionária responsável pela administração do estádio.

A magistrada considerou que a questão já é discutida em outro processo, uma Ação Popular apresentada por um torcedor vascaíno no dia 29 de setembro. O caso tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública e também questiona a possibilidade de a concessionária ser obrigada a disponibilizar o Maracanã para o Vasco.

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Para a juíza, embora os processos tenham partes e fundamentos jurídicos diferentes, ambos discutem, na prática, a mesma questão: a possibilidade de o Vasco utilizar o Maracanã na partida de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors.

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