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Boca Juniors x Vasco: Thiago Mendes se pronuncia após polêmica com provocação

Capitão do Vasco pediu desculpas após repostar imagem em que aparece rasgando o escudo do adversário

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 15:22
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Thiago Mendes provoca o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco
Thiago Mendes provoca o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco (Foto: Reprodução)

Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na La Bombonera, o volante e capitão cruz-maltino Thiago Mendes se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Na madrugada, o jogador repostou uma imagem em que aparece rasgando o escudo do clube argentino, provocando repercussão entre torcedores.

A publicação gerou reações negativas e, após o episódio, Thiago Mendes passou a receber uma série de ofensas racistas por meio do Instagram.

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Thiago Mendes provoca o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco
Thiago Mendes provoca o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco (Foto: Reprodução)

No início da tarde desta quarta-feira (14), o jogador se pronunciou nas redes sociais e esclareceu que a publicação foi compartilhada sem que ele percebesse o conteúdo da imagem. Segundo o capitão vascaíno, o repost aconteceu em meio à emoção e à adrenalina após a partida. Thiago afirmou ainda que apagou a publicação assim que percebeu o conteúdo e negou qualquer intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou seus torcedores.

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Thiago Mendes se pronunciou após polêmica
Thiago Mendes se pronunciou após polêmica (Foto: Reprodução)

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