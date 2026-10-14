Boca Juniors x Vasco: Thiago Mendes se pronuncia após polêmica com provocação
Capitão do Vasco pediu desculpas após repostar imagem em que aparece rasgando o escudo do adversário
Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, na La Bombonera, o volante e capitão cruz-maltino Thiago Mendes se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Na madrugada, o jogador repostou uma imagem em que aparece rasgando o escudo do clube argentino, provocando repercussão entre torcedores.
A publicação gerou reações negativas e, após o episódio, Thiago Mendes passou a receber uma série de ofensas racistas por meio do Instagram.
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No início da tarde desta quarta-feira (14), o jogador se pronunciou nas redes sociais e esclareceu que a publicação foi compartilhada sem que ele percebesse o conteúdo da imagem. Segundo o capitão vascaíno, o repost aconteceu em meio à emoção e à adrenalina após a partida. Thiago afirmou ainda que apagou a publicação assim que percebeu o conteúdo e negou qualquer intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou seus torcedores.
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