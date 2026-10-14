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Herói improvável em Vasco x Boca, Adson corresponde à escolha de Pedro Emanuel

Atacante marcou o gol da vitória cruz-maltina na La Bombonera

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 05:00
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O Vasco venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na noite desta terça-feira (13), na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O herói da noite foi Adson, que correspondeu à escolha do técnico Pedro Emanuel e marcou o gol da vitória cruz-maltina. O atacante começou entre os titulares por conta da ausência de Facundo Colidio, que não pôde ser inscrito na competição.

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A titularidade surgiu pela impossibilidade de Colidio atuar na competição. Contratado pelo Vasco nesta janela, o argentino já estava na lista de inscritos do River Plate quando a fase eliminatória começou. Por conta de um erro no envio da documentação pelo clube argentino, o atacante não pôde ser registrado pelo Cruz-Maltino para a edição deste ano. Diante desse cenário, Pedro Emanuel escolheu Adson para ocupar a vaga no ataque. O jogador respondeu dentro de campo e manteve o bom desempenho na competição continental.

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Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco
Adson comemora gol marcado em Boca x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar de ter sido uma novidade na escalação titular, Adson está longe de ser um desconhecido na Sul-Americana. O camisa 28 é o artilheiro do Vasco no torneio, agora com cinco gols, e voltou a balançar as redes em um momento decisivo. Desta vez, o atacante marcou de cabeça, uma forma pouco habitual para ele.

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Além da artilharia vascaína, Adson é o segundo jogador com mais participações em gols nesta edição da Sul-Americana. São oito no total, com cinco gols e três assistências. Em 523 minutos disputados, o atacante registra uma participação direta em gol a cada 65 minutos, em média.

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Após a vitória na Bombonera, Adson valorizou o resultado conquistado fora de casa, mas ressaltou que o confronto ainda está em aberto e pediu concentração para a partida de volta.

— O time do Boca é um time muito qualificado. Acho que nesses jogos de Sul-Americana, qualquer erro é muito fatal. Estou muito feliz pelo resultado, estou muito feliz com o desempenho da equipe também. Mas sabemos que ainda tem mais um jogo. Agora é continuar trabalhando para que a gente possa sair com essa classificação.

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