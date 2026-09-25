BAP veta venda de coleção do Vasco com a NFL no Maracanã
Produtos da parceria entre Vasco e NFL e Approve foram redirecionados para a NFL Shop no Leblon
A coleção especial do Vasco em parceria com a NFL não será comercializada no Maracanã durante o NFL Rio Game, neste domingo (27). Os produtos que estavam previstos para serem vendidos no estádio foram redirecionados para a NFL Shop do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
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Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lucas Pedrosa e pela BTB Sports, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, teria entrado em contato com o CEO da NFL e solicitado que a venda e a divulgação da colaboração entre Vasco e NFL não fossem realizadas no Maracanã durante a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.
Coleção estava prevista para o Maracanã
A parceria entre Vasco, NFL e Approve foi lançada no início de setembro para o NFL Rio Game 2026. A coleção reúne elementos da identidade do clube com referências ao futebol americano e ao streetwear.
Segundo o próprio Vasco, a linha é formada por quatro peças: duas jerseys oversized, uma camiseta oversized e uma regata oversized. Os produtos foram disponibilizados inicialmente nas lojas Gigante da Colina, ShopVasco e Vasco Store, além dos canais da Approve.
A NFL também havia anunciado que a coleção estaria disponível na loja oficial instalada no Maracanã no dia da partida, além da NFL Shop no Shopping Leblon.
Produtos seguem disponíveis no Leblon
Com a mudança, os produtos da colaboração poderão ser encontrados na NFL Shop do Shopping Leblon, onde a liga mantém uma loja oficial durante a temporada 2026/27. O estabelecimento reúne produtos da NFL e peças relacionadas ao Rio Game.
A loja também faz parte da programação oficial da NFL para a semana do jogo. Entre as atrações no local está a Super Bowl Gallery, que recebe itens históricos da liga.
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Episódio ocorre em meio à disputa pelo Maracanã
A situação acontece em meio ao impasse entre Vasco, Flamengo e Fluminense envolvendo a utilização do Maracanã. O estádio é administrado pelo consórcio formado pelos dois clubes e está no centro das discussões sobre o local da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco e Boca Juniors.
O Vasco tenta viabilizar o Maracanã para o confronto de 20 de outubro, mas ainda não conseguiu a liberação do estádio. A Conmebol estabeleceu que o clube deve informar até 10 de outubro caso escolha uma arena no Rio de Janeiro.
No domingo (27), entretanto, o Maracanã será palco de um evento da NFL pela primeira vez. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam às 17h25 (de Brasília), pela terceira semana da temporada regular.
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