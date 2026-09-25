Leilão da SAF do Vasco acontece nesta sexta-feira; entenda os cenários

A Justiça realiza nesta sexta-feira (25), a partir das 14h (de Brasília), a abertura das propostas pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. Apesar de ser tratado como um "leilão", o processo não ocorrerá no formato tradicional, com lances presenciais e disputa por meio de um martelo.

As empresas interessadas em adquirir o controle da SAF puderam formalizar e enviar suas propostas a partir de 28 de agosto, quando a Justiça publicou oficialmente o edital que deu início ao processo competitivo.

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Almirante S.A é a favorita

Neste momento, a Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa que tem Marcos Lamacchia entre os sócios, é considerada favorita para vencer o processo. A companhia foi a única interessada a realizar o depósito judicial exigido pelo edital. A transação funciona como uma garantia financeira em dinheiro, que fica vinculada à Justiça durante o processo.

Além disso, a empresa de Lamacchia foi definida como "stalking horse", termo utilizado para designar a proposta-base de um processo competitivo. Na prática, caso outro interessado apresente uma oferta superior, a Almirante terá o direito de igualar a oferta.

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A negociação envolve valores na casa dos R$ 3 bilhões, considerando os compromissos financeiros previstos na operação.

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Marcos Lamacchia, provável novo dono da SAF, em São Januário durante Vasco x Cruzeiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Processo pode ter desdobramentos jurídicos

Apesar do planejamento para a abertura das propostas nesta sexta, o ambiente político e jurídico conturbado envolvendo o Vasco pode gerar novos desdobramentos.

Existem mecanismos jurídicos que podem ser utilizados para tentar suspender ou atrasar processos dessa natureza. Um exemplo recente no Rio de Janeiro ocorreu em 2021, durante o processo de concessão da CEDAE.

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O leilão, realizado em abril daquele ano, foi marcado por uma intensa disputa judicial, com diferentes atores — entre sindicatos, partidos de oposição e deputados — recorrendo a diferentes instâncias do Judiciário e do Legislativo para tentar barrar ou postergar a decisão.

Por isso, embora a previsão atual seja de que o processo avance normalmente nesta sexta-feira, eventuais decisões judiciais de última hora podem alterar o cronograma.

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O que acontece depois?

Caso tudo ocorra conforme o previsto, um vencedor será definido ainda nesta sexta-feira (25). Se nenhuma proposta superior à da Almirante Participações avançar no processo competitivo, a empresa de Lamacchia será declarada vencedora.

A partir daí, porém, a operação ainda precisará passar por outras etapas dentro do Vasco.

O resultado será encaminhado ao Conselho Deliberativo, que decidirá se leva ou não a proposta para apreciação da Assembleia Geral. Em seguida, os sócios estatutários do clube votarão pela aprovação ou rejeição da conclusão da operação.

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O Lance! apurou que, internamente, a diretoria do Vasco avalia que não deverá encontrar dificuldades nas duas instâncias e trabalha com a expectativa de que a operação seja aprovada.

Assim, caso não haja uma reviravolta jurídica ou uma proposta concorrente superior, a tendência é que a oferta de Lamacchia avance para as etapas finais do processo de venda de 90% da SAF do Vasco.

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