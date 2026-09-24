Conmebol realiza reunião e mantém final da Sul-Americana em Barranquilla
Encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (24) na sede da entidade, no Paraguai
A Conmebol realizou nesta quinta-feira (24), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, uma reunião com os clubes semifinalistas da Copa Sul-Americana para alinhar detalhes da final da competição. Representantes dos quatro clubes que seguem na disputa, Atlético-MG, Montevideo City Torque, Vasco da Gama e Boca Juniors, estiveram presentes no encontro.
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Segundo apuração do Lance!, houve conversas entre os clubes sobre uma possível alteração do local da final. No entanto, o assunto não chegou a ser colocado em pauta pela Conmebol e foi prontamente negado pela entidade.
A reunião tratou de questões logísticas, informações sobre o estádio da final, detalhes das delegações e segurança. A decisão da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Semifinais da Sul-Americana
As semifinais da Copa Sul-Americana começam a ser disputadas em outubro. O Atlético-MG enfrenta o Montevideo City Torque, enquanto Vasco e Boca Juniors duelam pela outra vaga na decisão. Confira as datas e horários das semifinais:
Jogos de ida
- 13/10, às 21h30: Boca Juniors x Vasco — La Bombonera
- 14/10, às 19h: Atlético-MG x Montevideo City Torque — Arena MRV
Jogos de volta
- 20/10, às 21h30: Vasco x Boca Juniors — a definir
- 21/10, às 19h: Montevideo City Torque x Atlético-MG — Estádio Centenario
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