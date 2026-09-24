Conmebol realiza reunião e mantém final da Sul-Americana em Barranquilla

A Conmebol realizou nesta quinta-feira (24), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, uma reunião com os clubes semifinalistas da Copa Sul-Americana para alinhar detalhes da final da competição. Representantes dos quatro clubes que seguem na disputa, Atlético-MG, Montevideo City Torque, Vasco da Gama e Boca Juniors, estiveram presentes no encontro.

Segundo apuração do Lance!, houve conversas entre os clubes sobre uma possível alteração do local da final. No entanto, o assunto não chegou a ser colocado em pauta pela Conmebol e foi prontamente negado pela entidade.

continua após a publicidade

A reunião tratou de questões logísticas, informações sobre o estádio da final, detalhes das delegações e segurança. A decisão da Copa Sul-Americana está marcada para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Semifinais da Sul-Americana

As semifinais da Copa Sul-Americana começam a ser disputadas em outubro. O Atlético-MG enfrenta o Montevideo City Torque, enquanto Vasco e Boca Juniors duelam pela outra vaga na decisão. Confira as datas e horários das semifinais:

continua após a publicidade

Jogos de ida

13/10, às 21h30: Boca Juniors x Vasco — La Bombonera

14/10, às 19h: Atlético-MG x Montevideo City Torque — Arena MRV

Jogos de volta

20/10, às 21h30: Vasco x Boca Juniors — a definir

21/10, às 19h: Montevideo City Torque x Atlético-MG — Estádio Centenario

Chaveamento Sul-Americana (reprodução Conmebol)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.