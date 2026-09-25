Oposição do Palmeiras pede saída de marido de Leila do Conselho após venda da SAF do Vasco
Grupo Ocupa Palestra formalizou o pedido na tarde desta sexta-feira (25)
O Ocupa Palestra, grupo de oposição à atual gestão do Palmeiras, solicitou a saída de José Roberto Lamacchia do Conselho Deliberativo do clube. Marido da presidente Leila Pereira, o empresário é pai de Marcos Lamacchia, que venceu nesta sexta-feira (25) o processo competitivo para a aquisição de 90% da SAF do Vasco.
+ Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramado
De acordo com o grupo, José Roberto Lamacchia estaria em desacordo com o artigo 33, inciso XIII, do Estatuto Social do Palmeiras, que estabelece: "é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD."
O comunicado oficial foi divulgado horas depois de a Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, filho de José Roberto e enteado de Leila Pereira, vencer o leilão em que aparecia como única concorrente.
Apesar de ter vencido o processo para a aquisição da SAF vascaína, Marcos Lamacchia ainda não é o proprietário do Vasco. A operação depende de trâmites internos do clube, com aprovação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, votação na Assembleia Geral.
+ Proposta de Marcos Lamacchia vence processo pela venda da SAF do Vasco
Veja nota oficial
Em defesa da Sociedade Esportiva Palmeiras,
Nós, conselheiros e integrantes do grupo Ocupa Palestra, acompanhamos com atenção e preocupação as recentes movimentações envolvendo a aquisição do clube Vasco da Gama por empresas ligadas ao Sr. José Roberto Lamacchia, marido da atual presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e conselheiro do clube.
Sempre alertamos para a necessidade de eliminação dos conflitos de interesse que envolvem a gestão e os negócios privados de seus dirigentes. Levamos esses questionamentos de forma oficial aos órgãos do clube diversas vezes, cobrando esclarecimentos que, muitas vezes, foram negados, contando inclusive com a complacência de quem deveria fiscalizar.
É indispensável separar os negócios privados de dirigentes dos cargos ocupados na administração do Palmeiras, preservando a imagem institucional da nossa associação. As empresas da mandatária não podem, sob qualquer hipótese, financiar ou favorecer nossos rivais diretos em campo.
Diante desse cenário e em respeito às diretrizes do nosso Estatuto Social, solicitamos:
1) Desligamento do Conselho Deliberativo: Caso a aquisição se concretize, sugerimos que parta do próprio conselheiro José Roberto Lamacchia o pedido de desligamento de suas funções no (CD). O art. 33, inciso XIII, do Estatuto Social prevê que é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD.
2) Interrupção de benefícios diretos ou indiretos: Ressaltamos a necessidade de cessar qualquer tipo de benefício, facilidade ou cessão de insumos do ecossistema da presidente a equipes adversárias. A utilização de estrutura privada, como por exemplo o eventual uso de sua aeronave pelo clube rival, caracteriza um evidente e indissociável benefício direto a um adversário.
3) Proteção institucional: Solicitamos que os órgãos de fiscalização do clube, em especial o Conselho Deliberativo (CD) e o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), no uso de suas atribuições, estabeleçam barreiras de reforço à proteção dos dados operacionais e know-how da nossa instituição, cujo patamar de excelência foi alcançado pelo contínuo trabalho de diferentes dirigentes há mais de uma década.
Acima da nossa atuação política, somos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui nascemos e morreremos, atuando com firmeza para defender, unicamente, os interesses do clube que amamos.
Ocupa Palestra
Tudo sobre
Palmeiras
OPINIÃO: Palmeiras tem vencedor em amistoso frustrante da Seleção e de Hugo SouzaHá 1 hora
Palmeiras
Palmeiras retorna às atividades com Abel, e Paulinho vai ao gramadoHá 4 horas
Futebol Internacional
Algoz do Brasil revela conhecer dois clubes brasileirosHá 4 horas
Futebol Nacional
Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data FifaHá 6 horas
Palmeiras
Palmeiras retoma trabalhos na Data Fifa com três objetivos definidosHá 10 horas
Palmeiras
Eduardo Conceição, do Palmeiras, brilha em goleada da Seleção Brasileira sub-17Há 1 dia
Mais LANCE!