Oposição do Palmeiras pede saída de marido de Leila do Conselho após venda da SAF do Vasco

O Ocupa Palestra, grupo de oposição à atual gestão do Palmeiras, solicitou a saída de José Roberto Lamacchia do Conselho Deliberativo do clube. Marido da presidente Leila Pereira, o empresário é pai de Marcos Lamacchia, que venceu nesta sexta-feira (25) o processo competitivo para a aquisição de 90% da SAF do Vasco.

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De acordo com o grupo, José Roberto Lamacchia estaria em desacordo com o artigo 33, inciso XIII, do Estatuto Social do Palmeiras, que estabelece: "é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD."

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O comunicado oficial foi divulgado horas depois de a Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia, filho de José Roberto e enteado de Leila Pereira, vencer o leilão em que aparecia como única concorrente.

Apesar de ter vencido o processo para a aquisição da SAF vascaína, Marcos Lamacchia ainda não é o proprietário do Vasco. A operação depende de trâmites internos do clube, com aprovação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, votação na Assembleia Geral.

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Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

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Veja nota oficial

Em defesa da Sociedade Esportiva Palmeiras,

Nós, conselheiros e integrantes do grupo Ocupa Palestra, acompanhamos com atenção e preocupação as recentes movimentações envolvendo a aquisição do clube Vasco da Gama por empresas ligadas ao Sr. José Roberto Lamacchia, marido da atual presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e conselheiro do clube.

Sempre alertamos para a necessidade de eliminação dos conflitos de interesse que envolvem a gestão e os negócios privados de seus dirigentes. Levamos esses questionamentos de forma oficial aos órgãos do clube diversas vezes, cobrando esclarecimentos que, muitas vezes, foram negados, contando inclusive com a complacência de quem deveria fiscalizar.

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É indispensável separar os negócios privados de dirigentes dos cargos ocupados na administração do Palmeiras, preservando a imagem institucional da nossa associação. As empresas da mandatária não podem, sob qualquer hipótese, financiar ou favorecer nossos rivais diretos em campo.

Diante desse cenário e em respeito às diretrizes do nosso Estatuto Social, solicitamos:

1) Desligamento do Conselho Deliberativo: Caso a aquisição se concretize, sugerimos que parta do próprio conselheiro José Roberto Lamacchia o pedido de desligamento de suas funções no (CD). O art. 33, inciso XIII, do Estatuto Social prevê que é infração proceder contra os interesses do clube, tornando incompatível a condição de avalista ou financiador de uma equipe rival com o exercício de mandato no CD.

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2) Interrupção de benefícios diretos ou indiretos: Ressaltamos a necessidade de cessar qualquer tipo de benefício, facilidade ou cessão de insumos do ecossistema da presidente a equipes adversárias. A utilização de estrutura privada, como por exemplo o eventual uso de sua aeronave pelo clube rival, caracteriza um evidente e indissociável benefício direto a um adversário.

3) Proteção institucional: Solicitamos que os órgãos de fiscalização do clube, em especial o Conselho Deliberativo (CD) e o Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), no uso de suas atribuições, estabeleçam barreiras de reforço à proteção dos dados operacionais e know-how da nossa instituição, cujo patamar de excelência foi alcançado pelo contínuo trabalho de diferentes dirigentes há mais de uma década.

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Acima da nossa atuação política, somos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui nascemos e morreremos, atuando com firmeza para defender, unicamente, os interesses do clube que amamos.

Ocupa Palestra