Torcedores do Vasco realizaram protestos durante o último fim de semana contra a gestão do Maracanã e as dificuldades encontradas pelo clube para mandar partidas no estádio. Faixas foram colocadas em diferentes pontos do Rio de Janeiro com cobranças ao consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela administração do complexo.

As manifestações aconteceram em São Januário, no Aterro do Flamengo, no Maracanã, em Laranjeiras, sede do Fluminense, e no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Uma das mensagens dizia "Respeitem o edital ou revoguem a licitação!", enquanto outra afirmava: "São Januário é meu e o Maraca é nosso! Cumpram o edital!".

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Outra faixa utilizou uma bola de futebol americano e uma guitarra acompanhadas pela palavra "permitido", enquanto o escudo do Vasco aparecia ao lado de "proibido". A referência é ao jogo da NFL marcado para domingo (27), no Maracanã, e aos eventos musicais realizados no estádio, em contraste com as recentes negativas recebidas pelo Cruz-Maltino.

Protesto do Vasco cita regras da concessão do Maracanã

Os torcedores baseiam parte das cobranças no próprio Termo de Referência da concessão do Maracanã. O item 3.2.6 determina que a concessionária deve administrar o complexo de maneira não discriminatória em relação aos principais clubes do Rio de Janeiro e às respectivas torcidas. A regra consta no documento oficial disponibilizado pelo Governo do Estado.

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O item 3.4 trata do calendário do estádio e estabelece prioridade para partidas de competições oficiais organizadas por Fifa, Conmebol, CBF e Ferj em relação a outros tipos de evento.

Os vascaínos também citam um entendimento para que o clube pudesse realizar até quatro partidas no Maracanã em 2026. A gestão do estádio, por outro lado, sustentou judicialmente que o documento não chegou a ser assinado pelo consórcio.

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O atrito aumentou em agosto, quando o Vasco tentou levar para o Maracanã o jogo de ida contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O pedido foi negado. A administração alegou que a solicitação foi feita apenas seis dias antes da partida e que o período entre os dias 23 e 29 de agosto já estava reservado para recuperação do gramado.

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Gramado está no centro do impasse

As condições do campo são o principal argumento apresentado pelo consórcio para evitar a inclusão de novas partidas no calendário. O gramado sofreu críticas nas últimas semanas inclusive de jogadores de Flamengo e Fluminense, os dois clubes que utilizam regularmente o estádio.

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Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Em entrevista coletiva no dia 11 de setembro, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, afirmou que não havia espaço técnico para acrescentar novas partidas naquele momento, justamente quando perguntado se o Vasco poderia jogar no Maracanã.

— Tecnicamente, você acha que a gente tem condição de fazer alguma coisa a mais no gramado do Maracanã com tudo o que apresentei aqui? (…) Não dá para incluir nenhum jogo a mais na programação.

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O tema esquentou ainda mais com a classificação do Vasco para a semifinal da Copa Sul-Americana. São Januário não pode receber a partida contra o Boca Juniors porque a Conmebol exige capacidade mínima de 30 mil torcedores para jogos desta fase. O Maracanã e o Nilton Santos são as principais alternativas no Rio de Janeiro.

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O Vasco já fez um pedido formal para enfrentar o Boca no Maracanã no dia 20 de outubro. Ainda não há definição sobre o local. Dois dias depois, em 22 de outubro, o estádio tem Flamengo x Estudiantes previsto pela semifinal da Libertadores, o que aumenta a discussão sobre a recuperação do gramado entre uma partida e outra.

Caso não consiga utilizar o Maracanã, o Nilton Santos seria a única alternativa do Vasco no estado do Rio de Janeiro para o confronto continental.

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