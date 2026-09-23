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Vasco reformula Sócio Gigante com novas regras para prioridade de ingressos

Programa hoje conta com 56.333 sócios-torcedores

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 13:48
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Sócio Gigante incorpora sistema de rating
Sócio Gigante incorpora sistema de rating (Foto: Reprodução)

O programa de sócio-torcedor do Vasco, o Sócio Gigante, passará por um conjunto de reformulações que incluem a incorporação do sistema de rating, mecanismo que reconhece, de forma progressiva, a recorrência, fidelidade e engajamento do torcedor.

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Uma das principais frentes da reformulação está relacionada aos critérios de prioridade para aquisição de ingressos. Atualmente, considerando as novas regras, aproximadamente 5% da base de sócios-torcedores está habilitada a comprar na primeira onda, formada pelos associados do plano Dinamite Eterno e pelos integrantes do Gigante 5 Estrelas com quatro anos ou mais de vínculo.

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O novo modelo busca ampliar o acesso aos ingressos, permitindo que associados de outros planos, a partir de critérios objetivos de fidelidade e presença, compareçam também aos jogos mais concorridos.

No curto prazo, a alteração pode significar uma prioridade menor para associados que ingressarem no programa exclusivamente em períodos de jogos decisivos. Em contrapartida, no médio e longo prazo, torcedores que mantenham seus planos ativos e tenham frequência recorrente aos jogos poderão avançar no sistema de rating e alcançar a primeira onda de vendas sem a necessidade de adesão ao plano Dinamite Eterno, atualmente comercializado por R$ 779,98 mensais.

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A cada dez partidas frequentadas dentro de um período móvel de 12 meses, o associado conquistará uma estrela adicional no rating do programa. A partida contra o Remo será o marco inicial para a contabilização do novo critério de presença. Jogos anteriores não serão contabilizados.

A reformulação também inclui condições específicas para associados de outros estados. Leia mais abaixo;

Por que o novo sistema foi implementado ao plano de sócio do Vasco?

As mudanças são resultado de um processo de análise desenvolvido pelo Vasco ao longo do último ano, a partir do aprofundamento do uso de dados para compreender o comportamento e padrões de adesão do Sócio Gigante.

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Historicamente, o programa registrou fortes oscilações em sua base, com picos de novas adesões associados a momentos esportivos de grande mobilização, seguidos por movimentos relevantes de cancelamento nos meses subsequentes. Esse comportamento foi identificado, por exemplo, no retorno à Série A, em 2023, na chegada de Philippe Coutinho e, de maneira ainda mais acentuada, durante a final da Copa do Brasil.

A partir desse diagnóstico, o Vasco trabalha na evolução do modelo para estimular uma relação mais contínua entre o associado e o clube, reduzindo a concentração de benefícios exclusivamente vinculados à categoria do plano contratado e ampliando o reconhecimento à fidelidade e assiduidade do torcedor nos compromissos do clube.

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Condições específicas para associados de outros estados

A reformulação também prevê mecanismos específicos para os torcedores que vivem longe de São Januário e, consequentemente, possuem menor possibilidade de frequência ao estádio.

A partir da próxima temporada, associados do plano Norte-Sul poderão selecionar entre duas e cinco partidas por ano (quantidade que será definida de acordo com o tempo de permanência no programa) nas quais terão acesso à prioridade de primeira onda para aquisição de ingressos.

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O mecanismo está em fase de implementação e seus critérios completos serão divulgados nos próximos meses.

Medidas de prevenção à revenda irregular de ingressos

Outra frente de aprimoramento do programa está relacionada ao controle do uso do benefício de convidados e à prevenção da revenda irregular de ingressos.

A análise dos dados de utilização identificou casos de alta rotatividade entre os convidados vinculados a determinados associados, com ingressos destinados a pessoas diferentes a cada partida. O padrão, associado também ao monitoramento de ofertas de ingressos em redes sociais, apontou indícios de utilização do benefício para revenda.

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Como parte das medidas adotadas, o programa passa a estabelecer maior controle sobre o cadastro de convidados, de acordo com as regras de cada plano. Uma vez incluído um convidado, sua substituição somente poderá ser realizada após um período de seis meses.

A medida busca preservar o benefício para sua finalidade original, sem impactar o associado que utiliza regularmente seus ingressos com familiares ou com um grupo recorrente de amigos, ao mesmo tempo em que cria barreiras adicionais para a utilização comercial indevida do benefício.

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As mudanças fazem parte de um processo mais amplo de evolução do Sócio Gigante, baseado em inteligência de dados e no desenvolvimento de critérios capazes de equilibrar acesso, fidelidade, frequência e longevidade. O objetivo é construir um programa mais sustentável e representativo da relação de longo prazo entre o Vasco e seus associados.

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