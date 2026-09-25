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Lamar Jackson brinca antes de Ravens x Cowboys: 'Sou um gênio'

Quarterback do Baltimore Ravens falou sobre a experiência de disputar uma partida da NFL no Brasil e brincou com a recepção dos torcedores

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 18:33
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)
Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)

Lamar Jackson já percebeu que a passagem pelo Brasil será diferente das experiências que costuma viver durante a temporada da NFL. Às vésperas do confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã, o quarterback destacou a relação criada com os torcedores brasileiros e afirmou que a possibilidade de jogar diante de um novo público torna a partida ainda mais especial.

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Em entrevista coletiva antes do duelo, Lamar reconheceu que os fãs internacionais têm uma experiência diferente daqueles que acompanham os Ravens nos Estados Unidos. Segundo o quarterback, enquanto os torcedores americanos conseguem assistir às partidas com mais facilidade, os fãs de outros países precisam esperar por oportunidades como o NFL Rio Game para ver de perto seus ídolos.

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— Todos os jogos internacionais são especiais para os fãs. Eles têm a oportunidade de ver um jogo da NFL, de ver o time favorito. Isso torna tudo um pouco mais especial para vocês — comentou Lamar.

O quarterback também falou sobre a interação proporcionada pelos jogos fora dos Estados Unidos. Para ele, estar diante de uma torcida que normalmente acompanha a NFL pela televisão cria uma atmosfera diferente.

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— Os fãs conseguem nos ver pessoalmente. Eles conseguem interagir conosco no campo e se divertir — afirmou.

Lamar Jackson brinca sobre popularidade no Brasil

A recepção dos brasileiros também chamou a atenção de Lamar. Durante a passagem pelo país, o quarterback percebeu que seu nome aparece entre os mais celebrados pelos torcedores que acompanham a programação da NFL no Rio. Questionado sobre o motivo de ter conquistado tantos fãs no Brasil, Lamar respondeu com bom humor.

— Provavelmente porque eu sou um gênio. Eu sou um gênio em tudo — brincou o jogador.

A declaração arrancou risadas e reforçou o tom descontraído do quarterback durante a entrevista. Dentro de campo, porém, Lamar terá uma missão mais objetiva: comandar o ataque dos Ravens contra os Cowboys em um dos principais eventos da temporada da NFL fora dos Estados Unidos.

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O que esperar de Lamar Jackson no Maracanã?

Dono de um estilo marcado pela velocidade, capacidade de improvisação e ameaça tanto pelo jogo aéreo quanto pelas corridas, Lamar será um dos principais nomes do NFL Rio Game. O quarterback chega ao Maracanã como a grande referência ofensiva de Baltimore e terá pela frente uma defesa do Dallas Cowboys em um confronto que reúne duas franquias tradicionais da liga.

Além do aspecto esportivo, a partida representa uma oportunidade para Lamar e os Ravens ampliarem sua conexão com o público brasileiro. O quarterback deixou claro que percebeu a recepção dos torcedores e afirmou que espera retribuir o carinho dentro de campo. Ao ser questionado, de forma descontraída, se o sábado poderia ser uma "baila do Lamar", o jogador entrou na brincadeira.

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— Espero que sim. Vamos tentar fazer assim no sábado. Para os fãs, é claro — respondeu.

Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

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