Proposta de Marcos Lamacchia vence processo pela venda da SAF do Vasco
Almirante Participações foi declarada vencedora na Justiça
A proposta de Marcos Lamacchia foi declarada vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. A definição aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), durante audiência realizada na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio de Janeiro.
Apesar da definição na Justiça, a venda ainda não está concluída. O negócio precisa passar pelos ritos internos do Vasco, com aprovação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, votação na Assembleia Geral do clube.
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A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Lamacchia, havia sido definida como stalking horse, termo utilizado para designar a proposta-base de um processo competitivo. Dessa forma, caso surgisse uma oferta superior, a companhia teria o direito de igualá-la. Como não houve uma proposta que superasse a apresentada pela Almirante, a empresa foi declarada vencedora.
Lamacchia, dono da maior parte da Almirante, não compareceu presencialmente à audiência. A empresa foi representada por Mário Junqueira, também acionista, e pelo advogado André Sica.
Pelo lado do Vasco, estiveram presentes o presidente Pedrinho, o CEO da SAF, Fred Luz, além de outros integrantes do conselho da SAF.
Considerando as obrigações previstas na operação, a negociação envolve valores na casa dos R$ 3 bilhões.
Agora, o processo entra em uma nova etapa. Depois da decisão da Justiça, a proposta precisa ser submetida aos órgãos internos do Vasco antes da efetivação da mudança no controle da SAF. O Conselho Deliberativo será o primeiro a analisar a operação, e, posteriormente, a decisão será levada à Assembleia Geral.
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