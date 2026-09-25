Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Proposta de Marcos Lamacchia vence processo pela venda da SAF do Vasco

Almirante Participações foi declarada vencedora na Justiça

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 14:55
Favorite o Lance! no Google
Presidente Pedrinho chega ao leilão da SAF acompanhando de Christiano Campo, membro do conselho da SAF, e Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Presidente Pedrinho chega ao leilão da SAF acompanhando de Christiano Campo, membro do conselho da SAF, e Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A proposta de Marcos Lamacchia foi declarada vencedora do processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF do Vasco. A definição aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), durante audiência realizada na 4ª Vara Empresarial, no Centro do Rio de Janeiro.

Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho ‘dá pista’ sobre palco de Vasco x Boca pela semifinal da Sul-Americana

Vasco
Há 3 horas
Montagem com BAP, à esquerda, e Leila Pereira, à direita, com Maracanã ao fundo

Bap, Leila Pereira, Pedrinho e Textor trocaram farpas por causa de venda da SAF do Vasco

Vasco
Há 6 horas
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Leilão da SAF do Vasco acontece nesta sexta-feira; entenda os cenários

Vasco
Há 4 horas

Apesar da definição na Justiça, a venda ainda não está concluída. O negócio precisa passar pelos ritos internos do Vasco, com aprovação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, votação na Assembleia Geral do clube.

continua após a publicidade

➡️Pedrinho 'dá pista' sobre palco de Vasco x Boca pela semifinal da Sul-Americana

A Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Lamacchia, havia sido definida como stalking horse, termo utilizado para designar a proposta-base de um processo competitivo. Dessa forma, caso surgisse uma oferta superior, a companhia teria o direito de igualá-la. Como não houve uma proposta que superasse a apresentada pela Almirante, a empresa foi declarada vencedora.

Lamacchia, dono da maior parte da Almirante, não compareceu presencialmente à audiência. A empresa foi representada por Mário Junqueira, também acionista, e pelo advogado André Sica.

continua após a publicidade
André Sica ao lado de Mário Junqueira
André Sica ao lado de Mário Junqueira (Foto: Pedro Cobalea)

Pelo lado do Vasco, estiveram presentes o presidente Pedrinho, o CEO da SAF, Fred Luz, além de outros integrantes do conselho da SAF.

Considerando as obrigações previstas na operação, a negociação envolve valores na casa dos R$ 3 bilhões.

Agora, o processo entra em uma nova etapa. Depois da decisão da Justiça, a proposta precisa ser submetida aos órgãos internos do Vasco antes da efetivação da mudança no controle da SAF. O Conselho Deliberativo será o primeiro a analisar a operação, e, posteriormente, a decisão será levada à Assembleia Geral.

➡️Bap, Leila Pereira, Pedrinho e Textor trocaram farpas por causa de venda da SAF do Vasco

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Futebol Nacional

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Há 3 horas
Pedrinho durante entrevista coletiva

Vasco

Pedrinho 'dá pista' sobre palco de Vasco x Boca pela semifinal da Sul-Americana

Há 3 horas
Montagem com BAP, à esquerda, e Leila Pereira, à direita, com Maracanã ao fundo

Vasco

Bap, Leila Pereira, Pedrinho e Textor trocaram farpas por causa de venda da SAF do Vasco

Há 6 horas
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco

Leilão da SAF do Vasco acontece nesta sexta-feira; entenda os cenários

Há 9 horas
Marcos Lamacchia em São Januário durante Vasco x Cruzeiro

Vasco

Conheça Marcos Lamacchia, provável novo dono da SAF do Vasco e herdeiro do império de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia

Há 9 horas
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco

Conmebol define prazo para Vasco escolher estádio contra o Boca Juniors

Há 18 horas
Mais LANCE!
Taça Sul-Americana

Conmebol realiza reunião e mantém final da Sul-Americana em Barranquilla

Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

SAF do Vasco será leiloada nesta sexta; única proposta na mesa é de Lamacchia

Abel Ferreira tem vínculo com o Alviverde até o fim de 2027 (Foto: VILMAR BANNACH/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para Vasco

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'

Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch

Presidente do Cuiabá detona Santos e Vasco: 'Estelionato esportivo'

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Sócio Gigante incorpora sistema de rating

Vasco reformula Sócio Gigante com novas regras para prioridade de ingressos

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Torcedores do Vasco protestaram no aterro do Flamengo

Torcedores do Vasco protestam por uso do Maracanã e cobram cumprimento de edital

Bruno Guimarães durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane

Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco no futuro: 'Seria um sonho'

Jogadores do Vasco se abraçam durante goleada sobre o Coritiba no Brasileirão

Vasco supera falta de gols e dispara em eficiência no Brasileirão

Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Com 11 gringos, veja como a nova regra da CBF afeta o Vasco

Andrés Goméz, atacante do Vasco, é convocado para a seleção colombiana

Convocação de Andrés Gómez aciona gestão de risco das bets