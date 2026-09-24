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SAF do Vasco será leiloada nesta sexta; única proposta na mesa é de Lamacchia

Empresário é, até o momento, o único a formalizar uma oferta

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 10:48
Atualizado há 0 minutos
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Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário
Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Nesta sexta-feira (25), às 14h (de Brasília), será realizado o leilão de 90% da SAF do Vasco. Até o momento, a única proposta formalizada na justiça é a do empresário brasileiro Marcos Lamacchia, representante da Almirante Participações e Empreendimentos S.A.

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Considerado o principal candidato à aquisição, Lamacchia apresentou um projeto que prevê investimentos significativos no departamento de futebol. A proposta prevê um aporte de R$ 500 milhões destinados exclusivamente ao futebol, além do pagamento das obrigações incluídas no processo de recuperação judicial do clube e outras garantias financeiras exigidas para a operação.

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O empresário já colocou dinheiro no Vasco antes mesmo da conclusão do processo. Durante a recuperação judicial do clube, Lamacchia emprestou R$ 40 milhões na modalidade DIP (Debtor-in-Possession) ao clube. O recurso foi utilizado para auxiliar no pagamento de dívidas e no fluxo de caixa vascaíno. Caso a aquisição seja concretizada, o valor será descontado do montante final da operação.

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Como será o leilão da SAF do Vasco?

O leilão está marcado para as 14h desta sexta-feira, em uma audiência fechada. Os interessados deverão apresentar suas propostas de forma sigilosa à Justiça.

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Para entrar na disputa, os investidores precisam atender a uma série de exigências estabelecidas no processo. Entre elas está a apresentação de garantias bancárias capazes de cobrir todo o passivo sujeito à recuperação judicial.

A proposta de Lamacchia, além dos R$ 500 milhões previstos para o futebol, contempla os valores necessários para atender às exigências financeiras do processo. A operação envolve valores na casa dos R$ 3 bilhões, considerando os compromissos financeiros e as obrigações relacionadas à SAF.

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A diretoria vascaína trata o processo com máxima precaução para evitar repetir os erros da parceria anterior. A crise envolvendo a 777 deixou passivos financeiros, insegurança jurídica e impactos esportivos que ainda reverberam no clube.

O discurso é de responsabilidade e diligência na escolha do novo parceiro. O objetivo é garantir capacidade de investimento, equilíbrio financeiro e governança sólida para recolocar o Vasco em uma trajetória sustentável dentro e fora de campo.

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Lamacchia é principal candidato

Apesar de, até o momento, ser a única proposta formalizada, a oferta de Marcos Lamacchia não garante automaticamente a aquisição da SAF. Caso outro investidor apresente uma proposta superior durante o processo competitivo, o empresário terá o direito de cobrir o novo valor.

Se nenhuma oferta superar a apresentada pela Almirante Participações, Lamacchia será declarado vencedor do leilão.

A conclusão da operação, porém, ainda dependerá de outras etapas dentro do próprio Vasco. Depois da definição do vencedor, a criação da nova SAF precisará passar pelos ritos internos previstos no clube, incluindo a análise e aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral.

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