SAF do Vasco será leiloada nesta sexta; única proposta na mesa é de Lamacchia
Empresário é, até o momento, o único a formalizar uma oferta
Nesta sexta-feira (25), às 14h (de Brasília), será realizado o leilão de 90% da SAF do Vasco. Até o momento, a única proposta formalizada na justiça é a do empresário brasileiro Marcos Lamacchia, representante da Almirante Participações e Empreendimentos S.A.
Considerado o principal candidato à aquisição, Lamacchia apresentou um projeto que prevê investimentos significativos no departamento de futebol. A proposta prevê um aporte de R$ 500 milhões destinados exclusivamente ao futebol, além do pagamento das obrigações incluídas no processo de recuperação judicial do clube e outras garantias financeiras exigidas para a operação.
➡️ Vasco reformula Sócio Gigante com novas regras para prioridade de ingressos
O empresário já colocou dinheiro no Vasco antes mesmo da conclusão do processo. Durante a recuperação judicial do clube, Lamacchia emprestou R$ 40 milhões na modalidade DIP (Debtor-in-Possession) ao clube. O recurso foi utilizado para auxiliar no pagamento de dívidas e no fluxo de caixa vascaíno. Caso a aquisição seja concretizada, o valor será descontado do montante final da operação.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como será o leilão da SAF do Vasco?
O leilão está marcado para as 14h desta sexta-feira, em uma audiência fechada. Os interessados deverão apresentar suas propostas de forma sigilosa à Justiça.
Para entrar na disputa, os investidores precisam atender a uma série de exigências estabelecidas no processo. Entre elas está a apresentação de garantias bancárias capazes de cobrir todo o passivo sujeito à recuperação judicial.
A proposta de Lamacchia, além dos R$ 500 milhões previstos para o futebol, contempla os valores necessários para atender às exigências financeiras do processo. A operação envolve valores na casa dos R$ 3 bilhões, considerando os compromissos financeiros e as obrigações relacionadas à SAF.
Cautela para evitar "uma nova 777"
➡️ Advogado de Lamacchia garante e explica diferenças com a 777
A diretoria vascaína trata o processo com máxima precaução para evitar repetir os erros da parceria anterior. A crise envolvendo a 777 deixou passivos financeiros, insegurança jurídica e impactos esportivos que ainda reverberam no clube.
O discurso é de responsabilidade e diligência na escolha do novo parceiro. O objetivo é garantir capacidade de investimento, equilíbrio financeiro e governança sólida para recolocar o Vasco em uma trajetória sustentável dentro e fora de campo.
Lamacchia é principal candidato
Apesar de, até o momento, ser a única proposta formalizada, a oferta de Marcos Lamacchia não garante automaticamente a aquisição da SAF. Caso outro investidor apresente uma proposta superior durante o processo competitivo, o empresário terá o direito de cobrir o novo valor.
Se nenhuma oferta superar a apresentada pela Almirante Participações, Lamacchia será declarado vencedor do leilão.
A conclusão da operação, porém, ainda dependerá de outras etapas dentro do próprio Vasco. Depois da definição do vencedor, a criação da nova SAF precisará passar pelos ritos internos previstos no clube, incluindo a análise e aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Neto crava saída de Abel Ferreira do Palmeiras para VascoHá 2 horas
Fora de Campo
Neto ironiza relação entre Palmeiras e Vasco: 'Se fosse o Corinthians'Há 16 horas
Futebol Nacional
Presidente do Cuiabá detona Santos e Vasco: 'Estelionato esportivo'Há 17 horas
Futebol Nacional
Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhoresHá 20 horas
Vasco
Vasco reformula Sócio Gigante com novas regras para prioridade de ingressosHá 22 horas
Futebol Nacional
Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regrasHá 22 horas
Mais LANCE!