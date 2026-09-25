Sócio de Lamacchia revela projeto ambicioso para o Vasco após vitória em leilão
Mário Junqueira afirma que grupo pretende investir na estrutura do clube, fortalecer as categorias de base e montar um time capaz de conquistar títulos
Após a definição da Almirante Empreendimentos S.A. como vencedora do leilão para a aquisição de 90% das ações da Vasco SAF, Mário Junqueira, sócio de Marcos Lamacchia e representante do grupo no processo, revelou planos ambiciosos para os próximos anos no Vasco. Em entrevista após o resultado do leilão, Junqueira afirmou que o projeto tem como objetivo transformar o clube em uma potência esportiva na América do Sul, com investimentos em infraestrutura, formação de jogadores e no futebol profissional.
- Enxergamos isso como um grande projeto na América do Sul: um CT melhor, uma base forte e, obviamente, um time forte para conquistar títulos. Estamos à beira de conquistar talvez duas Copas, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e estarei sempre com eles. Irei à La Bombonera e acompanharei o Vasco até o fim. Nosso objetivo é o Vasco na primeira divisão e campeão das duas copas."
Grupo prevê novos aportes financeiros
Questionado sobre os investimentos e a possibilidade de novos recursos para o clube, Junqueira afirmou que existe uma programação financeira para atender às necessidades do Vasco. Segundo ele, o grupo já realizou empréstimos ao clube, inclusive durante o processo de recuperação judicial, e avalia novos aportes.
- Existe uma programação. Como já fizemos bastantes empréstimos, inclusive durante o processo de recuperação judicial, agora vamos entender as necessidades do Vasco. Havia um empréstimo recente de 150 milhões que ainda está na fase de aprovação, e programaremos essa liberação de valores até o fim do ano.
Sobre possíveis mudanças imediatas e eventuais surpresas para o torcedor, Junqueira afirmou que algumas transformações já ocorreram, citando os empréstimos realizados e as contratações feitas pelo clube.
- Acredito que já mudou bastante, até pelos empréstimos realizados e algumas contratações. O Vasco já se reforçou e, daqui para frente, o cenário só deve melhorar. Pensaremos sempre no melhor para o Vasco da Gama.
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Transição depende do Conselho Deliberativo
Apesar da vitória no leilão, a Almirante Empreendimentos S.A. ainda precisa cumprir as etapas previstas no processo para assumir efetivamente o controle da Vasco SAF. Junqueira explicou que, neste momento, será necessário concluir os trâmites legais relacionados à arrematação e aos ativos, além da aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral do clube.
- Neste primeiro momento, há o trâmite legal. Teremos os autos de arrematação e a questão dos ativos, mas precisamos dos conselheiros agora. Depois que o Conselho aprovar e tivermos essa definição, faremos o trabalho de administração do Vasco. Somente após a aprovação do Conselho; precisamos da definição dessa data.
Junqueira declara apoio à reeleição de Pedrinho
Durante a entrevista, Mário Junqueira também fez questão de elogiar o atual presidente do Vasco, Pedrinho, e declarou publicamente seu desejo de vê-lo novamente no comando do clube. O empresário atribuiu ao dirigente papel importante no processo envolvendo a antiga controladora da SAF, a 777 Partners.
- Gostaria também de agradecer ao presidente Pedrinho. Ele é corajoso e recolocou o Vasco em um patamar interessante. Brigou com a 777, foi o responsável por tudo isso, e eu gostaria muito de vê-lo reeleito. Essa é uma questão pessoal minha."
Questionado se já havia pedido pessoalmente a Pedrinho que se candidatasse novamente, Junqueira respondeu de forma direta: "Eu já pedi". A declaração provocou risos durante a entrevista.
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