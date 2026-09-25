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Conheça Marcos Lamacchia, provável novo dono da SAF do Vasco e herdeiro do império de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia

Negociações com Marcos Faria Lamacchia seguem avançando e caminham para desfecho positivo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 05:30
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Marcos Lamacchia em São Januário durante Vasco x Cruzeiro
Marcos Lamacchia em São Januário durante Vasco x Cruzeiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Filho de José Lamacchia, proprietário da Crefisa, e herdeiro da família fundadora do antigo Banco Real por parte de mãe, Marcos Lamacchia surge como o principal candidato a assumir o controle da SAF vascaína. Nesta sexta-feira (25), o empresário de 47 anos vai ao leilão da SAF do Vasco como o único interessado na compra que formalizou proposta.

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Marcos Lamacchia mantém reuniões frequentes com representantes do Vasco e possui relação muito próxima ao presidente Pedrinho, em um processo que tem sido marcado pelo alinhamento de interesses entre ambas as partes.

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A fortuna de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, pai de Marcos

José Lamacchia é avalista de Marcos Lamacchia, seu filho, na negociação pela compra do Vasco. Mas, afinal, qual é o tamanho da fortuna do empresário?

De acordo com lista publicada pela Forbes em 2023, o casal formado por José Roberto Lamacchia e Leila Pereira tem uma fortuna estimada em R$ 8 bilhões. O patrimônio da dupla cresceu R$ 800 milhões no comparativo com o ano anterior.

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Paulista de Birigui, Lamacchia fundou a Crefisa em 1966 com o dinheiro da venda de um banco que pertencia ao seu pai. Além da Crefisa e da FAM, ele e Leila Pereira gerem outras 12 empresas do grupo empresarial. O casal está junto há 42 anos.

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Ao ser questionado sobre a participação da presidente do Palmeiras na negociação, tanto José quanto Marcos Lamacchia negaram qualquer envolvimento de Leila no processo vascaíno.

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— A esposa do meu pai (Leila) não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela faz um grande trabalho. Me inspira muito, mas meu objetivo é superá-la — declarou Marcos.

Leila está totalmente fora de qualquer assunto de Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar R$ 500 milhões, assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão, resolver com os credores, CT, tudo! — disse José Roberto Lamacchia.

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Entre os projetos mencionados está a construção de um novo centro de treinamento, que, segundo Lamacchia, seria um dos mais modernos da América do Sul. Ele afirmou ainda que o arquiteto responsável pelo CT do Red Bull Bragantino já estaria envolvido no desenvolvimento do projeto.

A compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia foi planejada muito antes de as negociações se tornarem públicas. A operação é conduzida pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa criada em abril de 2024 especificamente para viabilizar a aquisição do controle do futebol vascaíno.

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Embora Mário Junqueira Franco Junior seja o presidente registrado da companhia, Lamacchia é o principal investidor e representante da Almirante nas tratativas com o clube. A proposta prevê a aquisição de 90% da futura SAF em uma operação estimada em mais de R$ 2 bilhões, tendo como garantia o patrimônio de José Roberto Lamacchia, pai de Marcos e dono da Crefisa.

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