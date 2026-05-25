Palmeiras tem primeiro confirmado na Copa e aguarda listas para conhecer desfalques

Jhon Arias foi o primeiro jogador do elenco do Palmeiras convocado para a disputa da Copa do Mundo. O meia-atacante representará a seleção da Colômbia, uma das seis seleções sul-americanas classificadas para a competição.

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Arias ainda defenderá o Palmeiras no duelo contra o Junior Barranquilla, na próxima quinta-feira, e, posteriormente, viajará para se apresentar à seleção colombiana. Com isso, desfalcará a equipe na partida contra a Chapecoense, no fim de semana, o último compromisso antes da pausa para o Mundial.

Além de Arias, o Palmeiras ainda possui outros sete jogadores na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. O capitão Gustavo Gómez e o lateral Piquerez serão presenças garantidas em suas respectivas seleções, enquanto os demais atletas seguem na briga pela convocação.

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— O 11 do Verdão está na Copa! Jhon Arias foi convocado para representar a Seleção Colombiana na Copa do Mundo 2026. Boa sorte, meu atacante — publicou o Palmeiras, em postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira.

Arias foi contratado ainda na última janela de transferências, em uma operação superior a R$ 150 milhões para tirá-lo do futebol inglês. Antigo sonho da diretoria alviverde, o jogador assumiu a titularidade ainda nas primeiras partidas e soma quatro gols e duas assistências com a camisa do Palmeiras.

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Jhon Arias, do Palmeiras, foi convocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

Possíveis convocados do Palmeiras para a Copa

Colômbia: Jhon Arias* Argentina: Flaco López e Giay Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez* e Emiliano Martínez

*Atletas do Palmeiras garantidos na Copa do Mundo de 2026

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