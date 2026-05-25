CazéTV terá transmissão da Copa do Mundo em plataforma de streaming; entenda
Membros da plataforma poderão assistir aos 104 jogos da Copa do Mundo ao vivo pela CazéTV
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Faltando menos de 20 dias para o início da Copa do Mundo, e com quase todas as seleções já convocadas, incluindo a brasileira, os assuntos que envolvem a transmissão do torneio continuam em destaque no Brasil. A CazéTV, que transmitirá pela primeira vez todas as 104 partidas da competição, fechou uma parceria com a plataforma de streaming Prime Video, nesta segunda-feira (25), para a exibição de todos os jogos ao vivo também pela plataforma.
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Os membros Prime terão acesso a todo o conteúdo sem custo adicional, incluindo toda a programação da CazéTV, com programas especiais e análises das partidas. A iniciativa, segundo a plataforma digital, busca reforçar o compromisso do Prime Video em oferecer conteúdo de alta qualidade aos membros Prime no Brasil, enquanto continua expandindo seu portfólio de transmissões esportivas ao vivo.
Outras parcerias da Prime Video com a CazéTV
Atualmente, o Prime Video transmite uma ampla seleção da programação esportiva da CazéTV, incluindo eventos e competições como a Copa do Mundo de 2026, Bundesliga, Ligue 1 e coberturas olímpicas, a exemplo dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. O catálogo também conta com os Campeonatos Mundiais de Ginástica, Handebol, Judô e Tênis de Mesa, além do circuito de atletismo Grand Slam Track e das etapas de skate do STU, entre outros. Além disso, o Prime Video detém os direitos de transmissão da NBA, WNBA, Brasileirão e Copa do Brasil.
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Mais informações sobre a Copa do Mundo
Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo vai contar com 48 seleções participantes. O torneio será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A Seleção Brasileira está no Grupo C e estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, às 19h. Na segunda rodada, o Brasil enfrentará o Haiti, às 21h30, antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, também às 19h.
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