Faltando menos de 20 dias para o início da Copa do Mundo, e com quase todas as seleções já convocadas, incluindo a brasileira, os assuntos que envolvem a transmissão do torneio continuam em destaque no Brasil. A CazéTV, que transmitirá pela primeira vez todas as 104 partidas da competição, fechou uma parceria com a plataforma de streaming Prime Video, nesta segunda-feira (25), para a exibição de todos os jogos ao vivo também pela plataforma.

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Os membros Prime terão acesso a todo o conteúdo sem custo adicional, incluindo toda a programação da CazéTV, com programas especiais e análises das partidas. A iniciativa, segundo a plataforma digital, busca reforçar o compromisso do Prime Video em oferecer conteúdo de alta qualidade aos membros Prime no Brasil, enquanto continua expandindo seu portfólio de transmissões esportivas ao vivo.

O Prime Video anuncia a exibição das 104 partidas ao vivo da Copa do Mundo 2026 transmitidas pela CazéTV (Crédito: divulgação/ Amazon Prime).

Outras parcerias da Prime Video com a CazéTV

Atualmente, o Prime Video transmite uma ampla seleção da programação esportiva da CazéTV, incluindo eventos e competições como a Copa do Mundo de 2026, Bundesliga, Ligue 1 e coberturas olímpicas, a exemplo dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. O catálogo também conta com os Campeonatos Mundiais de Ginástica, Handebol, Judô e Tênis de Mesa, além do circuito de atletismo Grand Slam Track e das etapas de skate do STU, entre outros. Além disso, o Prime Video detém os direitos de transmissão da NBA, WNBA, Brasileirão e Copa do Brasil.

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Mais informações sobre a Copa do Mundo

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo vai contar com 48 seleções participantes. O torneio será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A Seleção Brasileira está no Grupo C e estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, às 19h. Na segunda rodada, o Brasil enfrentará o Haiti, às 21h30, antes de encerrar a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, também às 19h.

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