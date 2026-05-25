Rival do Brasil, McTominay ganha homenagem após gol histórico pela Escócia

Rival do Brasil na Copa do Mundo, Scott McTominay ganhou uma homenagem após um gol histórico pela Escócia. Nas Eliminatórias da Europa, o meia do Napoli balançou as redes com uma finalização de bicicleta na vitória de sua equipe por 4 a 2 sobre a Dinamarca, que foi tratado como o duelo chave para a classificação da seleção do Reino Unido para o Mundial pela primeira vez desde 1998.

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Às vésperas do início da Copa do Mundo, o Banco da Escócia divulgou a fabricação de 100 exemplares de de notas de 20 libras esterlinas. A moeda também contará com a imagem da Forth Bridge, que é um dos pontos turísticos do país.

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Desses 100 exemplares fabricados, 50 serão oferecidos em um leilão virtual, 25 serão distribuídos em sorteio, enquanto as outras 25 notas serão dadas aos torcedores que encontrarem os códigos corretos para desbloquear cofres temporários em Edimburgo e Glasglow.

Os fundos arrecadados no leilão e na rifa serão doados à Crisis Scotland, uma organização dedicada ao combate à falta de moradia. Embora as notas tenham o mesmo valor que uma moeda comum de 20 libras esterlinas, os exemplares com a homenagem a McTominay são itens de colecionadores.

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McTominay é o grande nome da Escócia na Copa do Mundo

Ex-jogador do Manchester United, McTominay é o grande nome da Escócia na Copa do Mundo. O meia é um dos protagonistas do Napoli e ficou na 18ª colocação da premiação do Bola de Ouro na última edição.

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