Neymar Jr. é o principal destaque da lista de 26 jogadores chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, e o impacto dessa convocação afetou de forma positiva as redes sociais do Santos. Diante do anúncio do treinador italiano, a equipe alvinegra aumentou a produção de conteúdo em suas plataformas oficiais e garantiu um retorno institucional e de engajamento desde a última segunda-feira (18).

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Entendendo o peso do atacante como um ativo global, apenas o perfil do Instagram do Peixe registrou a marca de 58,2 milhões de visualizações e mais de 500 mil interações diretas entre comentários e compartilhamentos nas publicações direcionadas ao astro santista.

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— O anúncio de Neymar Jr. pelo técnico Carlo Ancelotti gerou uma comoção em todo o país. Será uma oportunidade para reescrever um legado precioso do eterno Rei Pelé. Estamos muito felizes de ver um camisa 10 do Santos durante a Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 1970 — afirma o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

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Engajamento nas plataformas e conteúdos gerados

Com o objetivo de um retorno institucional durante a convocação da Seleção Brasileira, que ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o departamento de comunicação do Santos estruturou e desenvolveu um planejamento de mídia que continha nove conteúdos, pensados estrategicamente dias antes da coletiva de imprensa do técnico italiano.

A estratégia resultou em um engajamento acumulado de 6,2 milhões de interações em todo o ecossistema digital do clube, englobando Instagram, Facebook, Threads, YouTube e TikTok.

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— Esse contexto, que só o Santos poderia proporcionar, foi um dos principais insights da equipe de Conteúdo, dando origem a três artes envolvendo o Príncipe e o Rei, destacando essa sinergia alvinegra. Outros temas que não poderiam passar despercebidos também fizeram referência a elementos marcantes deste período pré-Copa. Foram publicações que utilizaram o bom humor para inflamar o torcedor santista e os fãs do nosso craque — detalha Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.

Além disso, outros três conteúdos também exploraram a ligação histórica e afetiva de Neymar Jr. com o Santos.

Primeiro, com um vídeo emocional produzido pela Santos TV, a equipe resgatou momentos marcantes do atacante pelo clube e pela Seleção Brasileira, mostrando como a nação santista sempre acreditou no potencial do atleta e vice-versa. Logo depois, um carrossel em formato de linha do tempo representou os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e o ciclo atual de 2026, destacando as cinco temporadas em que o craque defendeu o Peixe enquanto servia ao país. Para finalizar, um vídeo que ilustrou perfeitamente o significado do gênio alvinegro para as futuras gerações: os Meninos da Vila, das mais variadas idades, comemorando a sua convocação, em pleno CT Rei Pelé, como se fosse um gol decisivo.

Santos celebra convocação de Neymar Jr. para a Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Veja números em cada plataforma e engajamento total

Instagram

Visualizações: 58.239.994

Curtidas: 3.863.800

Alcance: 30.859.454

Comentários + compartilhamentos: 500.710

Engajamento total: 4.470.600

Facebook

Visualizações: 2.603.582

Curtidas: 214.400

Alcance: 1.896.500

Comentários + compartilhamentos: 14.291

Engajamento total: 228.600

Threads

Visualizações: 200.800

Curtidas: 19.385

Alcance: 200.895

Comentários + compartilhamentos: 689

Engajamento total: 20.425

YouTube

Visualizações: 122.800

Curtidas: 12.800

Alcance: 122.800

Comentários + compartilhamentos: 483

Engajamento total: 13.200

TikTok

Visualizações: 5.653.800

Curtidas: 1.403.600

Alcance: 5.653.800

Comentários + compartilhamentos: 103.500

Engajamento total: 1.507.300

Engajamento total de cada rede:

Instagram: 4.470.600

Facebook: 228.600

Threads: 20.425

YouTube: 13.200

TikTok: 1.507.300

Engajamento total, somando todas as redes: 6.240.125

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