Convocação de Neymar ultrapassa 50 milhões de visualizações no Instagram do Santos
Foram 9 conteúdos produzidos em conjunto pela Santos TV e pela equipe de Branding, pensados especialmente para o jogador
- Matéria
- Mais Notícias
Neymar Jr. é o principal destaque da lista de 26 jogadores chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, e o impacto dessa convocação afetou de forma positiva as redes sociais do Santos. Diante do anúncio do treinador italiano, a equipe alvinegra aumentou a produção de conteúdo em suas plataformas oficiais e garantiu um retorno institucional e de engajamento desde a última segunda-feira (18).
Relacionadas
- Lance! Negócios
Seleção Brasileira de Ancelotti vale R$ 5,2 bilhões, e ataque concentra fortuna; veja cifras
Lance! Negócios21/05/2026
- Lance! Negócios
Neymar, Messi e CR7 chegam à Copa em queda de valor de mercado
Lance! Negócios21/05/2026
- Lance! Negócios
Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti tem valor de mercado bilionário
Lance! Negócios19/05/2026
Entendendo o peso do atacante como um ativo global, apenas o perfil do Instagram do Peixe registrou a marca de 58,2 milhões de visualizações e mais de 500 mil interações diretas entre comentários e compartilhamentos nas publicações direcionadas ao astro santista.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
— O anúncio de Neymar Jr. pelo técnico Carlo Ancelotti gerou uma comoção em todo o país. Será uma oportunidade para reescrever um legado precioso do eterno Rei Pelé. Estamos muito felizes de ver um camisa 10 do Santos durante a Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 1970 — afirma o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.
Engajamento nas plataformas e conteúdos gerados
Com o objetivo de um retorno institucional durante a convocação da Seleção Brasileira, que ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o departamento de comunicação do Santos estruturou e desenvolveu um planejamento de mídia que continha nove conteúdos, pensados estrategicamente dias antes da coletiva de imprensa do técnico italiano.
A estratégia resultou em um engajamento acumulado de 6,2 milhões de interações em todo o ecossistema digital do clube, englobando Instagram, Facebook, Threads, YouTube e TikTok.
— Esse contexto, que só o Santos poderia proporcionar, foi um dos principais insights da equipe de Conteúdo, dando origem a três artes envolvendo o Príncipe e o Rei, destacando essa sinergia alvinegra. Outros temas que não poderiam passar despercebidos também fizeram referência a elementos marcantes deste período pré-Copa. Foram publicações que utilizaram o bom humor para inflamar o torcedor santista e os fãs do nosso craque — detalha Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.
Além disso, outros três conteúdos também exploraram a ligação histórica e afetiva de Neymar Jr. com o Santos.
Primeiro, com um vídeo emocional produzido pela Santos TV, a equipe resgatou momentos marcantes do atacante pelo clube e pela Seleção Brasileira, mostrando como a nação santista sempre acreditou no potencial do atleta e vice-versa. Logo depois, um carrossel em formato de linha do tempo representou os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e o ciclo atual de 2026, destacando as cinco temporadas em que o craque defendeu o Peixe enquanto servia ao país. Para finalizar, um vídeo que ilustrou perfeitamente o significado do gênio alvinegro para as futuras gerações: os Meninos da Vila, das mais variadas idades, comemorando a sua convocação, em pleno CT Rei Pelé, como se fosse um gol decisivo.
Veja números em cada plataforma e engajamento total
- Visualizações: 58.239.994
- Curtidas: 3.863.800
- Alcance: 30.859.454
- Comentários + compartilhamentos: 500.710
- Engajamento total: 4.470.600
- Visualizações: 2.603.582
- Curtidas: 214.400
- Alcance: 1.896.500
- Comentários + compartilhamentos: 14.291
- Engajamento total: 228.600
Threads
- Visualizações: 200.800
- Curtidas: 19.385
- Alcance: 200.895
- Comentários + compartilhamentos: 689
- Engajamento total: 20.425
YouTube
- Visualizações: 122.800
- Curtidas: 12.800
- Alcance: 122.800
- Comentários + compartilhamentos: 483
- Engajamento total: 13.200
TikTok
- Visualizações: 5.653.800
- Curtidas: 1.403.600
- Alcance: 5.653.800
- Comentários + compartilhamentos: 103.500
- Engajamento total: 1.507.300
Engajamento total de cada rede:
- Instagram: 4.470.600
- Facebook: 228.600
- Threads: 20.425
- YouTube: 13.200
- TikTok: 1.507.300
Engajamento total, somando todas as redes: 6.240.125
🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias