Colômbia e França estão se enfrentando neste domingo (29), no Northwest Stadium, em Landover, Maryland, nos Estados Unidos, pelo segundo amistoso de cada ambas as seleções nesta Data Fifa. O triunfo parcial por 2 x 0, aliado a vitória contra o Brasil (mesmo com um jogador a menos), vai consolidando a imagem da França como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026.

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França 1 x 0 Colômbia - ⚽ Désiré Doué

A França abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com um chutaço de Désiré Doué, do Paris Saint German. O jovem de 20 anos acertou um chute de longa distância, no lado esquedo do goleiro Montero, da Colômbia.

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França 2 x 0 Colômbia - ⚽ Marcus Thuram

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Como estão as seleções

A Colômbia foi derrotada por 2 a 1 pela Croácia em Orlando na quinta-feira (26), enquanto a França venceu o Brasil por 2 a 1 em Foxborough, com destaque para o gol de Kylian Mbappé. É uma oportunidade valiosa para ambos os técnicos ajustarem peças antes da convocação final para o Mundial.

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A Colômbia ocupa a 14ª posição no ranking da FIFA e chega a este amistoso vindo de uma derrota contra a Croácia, que expôs fragilidades defensivas preocupantes a menos de três meses da Copa do Mundo.

A França, por sua vez, ocupa a terceira posição no ranking mundial e tem credenciais sólidas para ser uma das favoritas ao título. A vitória sobre o Brasil demonstrou a qualidade do elenco de Didier Deschamps, que controlou a partida mesmo após a expulsão de Dayot Upamecano aos 55 minutos. Os Bleus venceram cinco e empataram uma partida das Eliminatórias Europeias no Grupo D.

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Conheça Désiré Doué, jovem promessa da França

A nova geração ofensiva da seleção francesa mostra que o país segue como uma fábrica inesgotável de talentos.

Revelado pelo Stade Rennais, Doué rapidamente se destacou como um dos meio-campistas mais promissores da França antes de dar o salto para o Paris Saint-Germain. Com excelente controle de bola, visão de jogo e capacidade de atuar mais avançado, ele virou peça útil no elenco parisiense.

Doué foi o grande nome da final da Champions League de 2025. Em um jogo que já era gigantesco por si só, ele conseguiu se destacar de maneira rara, assumindo o protagonismo como se fosse um veterano, mesmo sendo tão jovem. Atuando pelo Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão, Doué teve uma atuação praticamente perfeita.

Ele marcou dois gols, deu uma assistência e participou diretamente das principais jogadas ofensivas da equipe. Não foi apenas decisivo nos números, mas também na forma como jogou: sempre buscando o jogo, criando espaços, acelerando as jogadas e mostrando personalidade em um dos maiores palcos do futebol mundial. Sua atuação ajudou o PSG a conquistar uma vitória expressiva por 5 a 0.

Na atual temporada, já disputou 30 partidas, marcou 10 gols e deu sete assistências pelo PSG.