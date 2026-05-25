O meio-campista Rodrigo De Paul comentou nesta semana sobre a condição física de Lionel Messi após a preocupação envolvendo uma possível lesão do capitão da seleção argentina. Segundo De Paul, a conversa entre os jogadores ainda no gramado indicou que o quadro não é considerado grave, embora exija atenção e descanso nos próximos dias.

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— Ele me disse que não é nada muito sério, mas precisa de descanso. Isso já vinha incomodando há algum tempo e agora o departamento médico vai avaliar tudo com calma antes de qualquer decisão — afirmou.

O volante destacou que, apesar do alerta, não há grande preocupação dentro do grupo. Para ele, Messi segue com a mesma mentalidade competitiva de sempre.

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— Não estou preocupado. Todos conhecem o Messi: ele sempre quer jogar, competir e ajudar a equipe em qualquer situação.

De Paul também demonstrou confiança na presença do camisa 10 na próxima Copa do Mundo, reforçando a importância do jogador para a seleção.

— Tenho certeza de que ele não vai perder a Copa do Mundo. Ele é o nosso capitão, o jogador mais importante e representa muito para todos nós.

O meio-campista ainda ressaltou o peso emocional que vestir a camisa da Argentina tem para Messi, destacando o comprometimento do astro com a seleção.

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— Para ele, jogar pela Argentina é mais do que futebol. É orgulho, responsabilidade e paixão. Ele jamais vai querer decepcionar o país ou os torcedores.

A comissão técnica agora aguarda os exames médicos para definir a melhor forma de recuperação do jogador.

O que aconteceu com Messi no jogo do Inter Miami

Messi deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo após demonstrar incômodo muscular na parte posterior da coxa. O atacante colocou a mão na região durante a partida, pediu substituição e seguiu diretamente para o vestiário, sem permanecer no banco de reservas até o apito final.

Apesar do susto, o argentino saiu caminhando normalmente e não precisou de ajuda para deixar o campo, o que amenizou parte da apreensão no estádio. Ainda assim, a situação acende um alerta importante para a seleção argentina, já que Messi segue sendo a principal referência técnica da equipe comandada por Lionel Scaloni.

Atual campeã mundial, a Argentina disputará a Copa do Mundo de 2026 no Grupo J, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A expectativa da Albiceleste é contar novamente com Messi como protagonista na busca pelo bicampeonato consecutivo.

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