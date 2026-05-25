Jornal inglês critica Ancelotti e diz que Brasil pensa em fazer de Neymar um novo Messi
Craque brasileiro busca primeiro título de Copa do Mundo na carreira
- Matéria
- Mais Notícias
A convocação de Neymar por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 foi alvo de crítica do "The Guardian", da Inglaterra. Em artigo assinado por Jonathan Wilson, o jornalista também afirma que o Brasil sonha em fazer de Neymar uma espécie de novo Messi em busca do hexacampeonato.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O jornal inglês trata a convocação de Neymar para a Copa do Mundo como uma "tentativa desesperada" de criar uma narrativa como a de Messi em 2022. No Catar, o craque chegava na maior competição de seleções com 35 anos e foi campeão com a Argentina pela primeira vez em sua carreira.
- Messi tinha 35 anos na época; Neymar tem 34. Mas não há muitas outras semelhanças entre os casos. Desde o início, a sensação era de que o Brasil precisava de um Messi para chamar de seu, e isso criou uma cultura de dependência que não beneficiava ninguém.
O nome de Neymar na lista foi alvo de controversas e questionamentos na coletiva da convocação de Ancelotti. Na temporada, o atacante participou apenas de 15 partidas com a camisa do Santos e sofreu com uma recente lesão na panturrilha.
- A escolha de Neymar é ou um grande ato de fé por parte de Ancelotti, ou uma aceitação, por parte do italiano, de que existem exigências políticas sobre o técnico da seleção brasileira das quais nem mesmo o treinador mais vitorioso da história da Liga dos Campeões consegue escapar. Ancelotti acredita muito no talento, mas nada na forma de Neymar justifica sua convocação. É uma escolha baseada na esperança, e não na lógica. Talvez ele entre em campo e faça uma contribuição decisiva, mas isso parece mais um exemplo da necessidade que o Brasil tem de que Neymar seja o seu Messi - conclui o "The Guardian".
Com a convocação de Ancelotti, Neymar disputará sua 4ª Copa do Mundo na carreira em busca de seu primeiro título. "Inspiração" do brasileiro, Messi jogará seu 4º Mundial e sonha com o bicampeonato do torneio mais importantes entre seleções.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias