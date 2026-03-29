França, com time reserva, vence a Colômbia em amistoso nos EUA

A França venceu a Colômbia por 3 a 1 na tarde deste domingo (29), no Northwest Stadium, nos Estados Unidos, em partida amistosa de preparação para a Copa do Mundo. Doué, duas vezes, e Thuram anotaram para o time comandado por Deschamps, enquanto Campaz, acionado no decorrer do confronto, descontou.

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Mesmo com algumas de suas principais peças no banco de reservas, como Mbappé e Olise, a equipe francesa balançou as redes duas vezes ainda na primeira etapa e levou vantagem para o intervalo. Doué, que já havia assinalado, ampliou o marcador. Já nos minutos finais, a Colômbia marcou pela primeira vez.

O confronto contou com a participação de alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Jhon Arias (Palmeiras) e Andrés Gómez (Vasco). Além da dupla, Richard Ríos, atualmente no Benfica, foi titular.

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Mbappé poupado

Principal jogador da França, Mbappé foi poupado pela comissão técnica e começou no banco de reservas, após brilhar no amistoso contra a Seleção Brasileira. O atacante do Real Madrid entrou nos minutos finais da segunda etapa e permaneceu em campo por cerca de 15 minutos.

O camisa 10 chegou a balançar as redes após driblar o goleiro adversário nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento.

Seleção da França antes de amistoso contra a Colômbia (Foto: Reprodução/X Equipe de France)

Próximos jogos de Colômbia e França

A Colômbia volta a campo no dia 28 de maio, diante da Costa Rica, antes de estrear na Copa do Mundo em 17 de junho contra o Uzbequistão. Já a França tem o próximo compromisso marcado para 4 de junho, contra a Costa do Marfim, e fará sua estreia no torneio em 16 de junho, diante do Senegal.

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Ficha Técnica:

⚽COLÔMBIA 1 X 3 FRANÇA

🏆AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: domingo, 29 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Northwest Stadium, nos Estados Unidos

🥅Gols: Doué (2) e Thuram (FRA); Campaz (COL)

Escalações:

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Álvaro Moreno; Muñoz, Davinson Sánchez, Cabal e Mojica (Machado), Lerma, Richard Ríos (Puerta) e James Rodríguez (Quintero); Jhon Arias (Andrés Gómes), Luis Díaz (Campaz) e Luis Suárez (Córdoba).

FRANÇA (Técnico: Deschamps)

Samba; Kalulu, Lacorix, Lucas Hernández e Digne; Kante, Zaire-Emiry (Camavinga), Akliouche (Kolo Muani), Cherki (Olise) e Doué; Thuram (Mbappé).



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