Atlético-MG x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30

Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Vitória às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

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Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Vitória às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo CAM VIT 25° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Douglas Schwengber da Silva (RS) Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo duelo decisivo por uma vaga na semifinal.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos conquistados.

Já o Vitória chega ao confronto após ser derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo duelo de volta.

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 12ª posição, com 29 pontos.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória

25° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.

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Atlético x Vitória (Arte: Lance!)

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