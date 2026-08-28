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Atlético-MG x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 18h30

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/08/2026 18:00
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Atlético x Vitória (Arte: Lance!)
Atlético x Vitória (Arte: Lance!)
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Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Vitória às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
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Neste sábado (16) o Atlético-MG recebe o Vitória às 18h30 na Arena MRV em confronto válido pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
25° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Edina Alves Batista (SP)
Assistentes
Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
Var
Douglas Schwengber da Silva (RS)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo duelo decisivo por uma vaga na semifinal.

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No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 9ª colocação, com 33 pontos conquistados.

Já o Vitória chega ao confronto após ser derrotado por 1 a 0 pelo Vasco, também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), no Barradão, pelo duelo de volta.

No Brasileirão, o Vitória ocupa a 12ª posição, com 29 pontos.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Vitória

Atlético-MG x Vitória
25° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 28 de Agosto, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Edina Alves Batista (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
 Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Reinier; Alan Minda e Thiago Borbas.

 Vitória (Técnico: Jair Ventura)
 Lucas Arcanjo; Fabiano, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.

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Atlético x Vitória (Arte: Lance!)
Atlético x Vitória (Arte: Lance!)

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