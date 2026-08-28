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Time alternativo? As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória

Treinador deve escalar uma equipe muito modificada para a partida pelo Brasileirão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/08/2026 16:00
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Barba treinamento antes de Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Barba em treinamento antes de Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Entre os dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Atlético vira as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Vitória pela 25ª rodada da competição, e o técnico Eduardo Domínguez pode optar por uma equipe mista ou até alternativa, pensando no clássico de volta pela Copa do Brasil.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Entre os dois jogos das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Atlético vira as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Vitória pela 25ª rodada da competição, e o técnico Eduardo Domínguez pode optar por uma equipe mista ou até alternativa, pensando no clássico de volta pela Copa do Brasil.

Para a partida, Domínguez tem cinco desfalques certos. O primeiro é Ruan Tressoldi, que virou baixa após o protocolo de concussão ser acionado no clássico com o Cruzeiro, na última terça-feira (25). O zagueiro sofreu um choque com Kaio Jorge no início da partida e, pelo protocolo, deverá ficar cinco dias sem atuar.

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Além de Ruan, o treinador ganhou um novo desfalque. Éverson sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora do confronto. O clube não divulgou mais detalhes sobre a contusão nem informou o prazo de recuperação do goleiro. Para ocupar a vaga, Eduardo Domínguez deve utilizar o reserva imediato da posição, Gabriel Delfim.

Ruan e Éverson se juntam a outros três jogadores que estão no departamento médico. Léo Duarte se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, enquanto Lyanco trata de uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Já Igor Gomes se recupera de um estiramento do ligamento do pé direito. Os três seguem em tratamento e ainda não têm previsão de retorno.

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Por outro lado, Domínguez ganhou um retorno importante do departamento médico. O meia Victor Hugo se recuperou de um edema muscular no músculo adutor da coxa direita e está novamente liberado para entrar em campo. O jogador ficou cerca de dez dias afastado e poderá ser relacionado para o duelo deste sábado.

Com o confronto decisivo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil poucos dias depois, Domínguez deve administrar o desgaste do elenco e pode promover mudanças na equipe titular diante do Vitória. A tendência é que alguns jogadores sejam preservados de olho no clássico de volta das quartas de final.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Vitória

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Vitor Hugo e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alan Franco, Cissé, Bernard, Tomás Pérez, Patrick, Gustavo Scarpa, Victor Hugo e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello, Thiago Borbas e Cauã Soares
Fora: Everson, Lyanco, Igor Gomes, Léo Duarte, Ruan

Dudu e Cissé treinamento Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Dudu e Cissé treinamento Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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