Atlético: Meia é liberado pelo DM e fica disponível contra o Vitória
Jogador se recuperou de um edema muscular na coxa direita
O técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, ganhou um reforço para a partida contra o Vitória, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista Victor Hugo foi liberado pelo departamento médico do clube e está à disposição para voltar a atuar.
Aos 22 anos, o jogador se recuperou de um edema muscular no músculo adutor da coxa direita e está novamente liberado para entrar em campo. Victor Hugo estava em tratamento havia cerca de dez dias e desfalcou o Galo nas partidas contra o Internacional, pelo Brasileirão, e Cruzeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Desta forma, o meio-campista poderá ser relacionado por Domínguez para o confronto com o Vitória, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Victor Hugo pelo Atlético
Victor Hugo chegou ao Atlético no início da temporada e viveu bons momentos com a camisa do Galo. O meio-campista chegou a se tornar uma das principais peças do esquema de Eduardo Domínguez, ganhando espaço e protagonismo na equipe.
No entanto, após a retomada da temporada, o desempenho do jogador caiu um pouco. Além disso, as chegadas de Fred e Kevin Castaño aumentaram a concorrência no setor e podem ameaçar o espaço de Victor Hugo entre os titulares.
Na temporada, o meia já disputou 35 partidas pelo Atlético, com cinco gols marcados e uma assistência.
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