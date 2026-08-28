Éverson sofre lesão e desfalca o Atlético contra o Vitória: veja detalhes Titular do Galo deve ser substituído por Gabriel Delfim, reserva imediato

O Atlético ganhou um problema importante para a partida contra o Vitória, neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Everson teve uma lesão constatada e está fora do duelo.

O Atlético ganhou um problema importante para a partida contra o Vitória, neste sábado, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Everson teve uma lesão constatada e está fora do duelo.

O paredão atleticano sofreu um trauma no pé esquerdo. O clube não divulgou mais detalhes sobre a contusão nem informou o prazo de recuperação do goleiro.

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Para ocupar a vaga de Everson, Eduardo Domínguez deve utilizar o reserva imediato da posição, Gabriel Delfim. O jovem goleiro será a opção para defender a meta atleticana diante do Vitória.

A situação de Everson preocupa o Atlético principalmente pelo calendário da próxima semana. Na terça-feira (1º), o Galo enfrenta o arquirrival Cruzeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV.

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Neste momento, ainda não há definição sobre a possibilidade de Everson estar à disposição para o clássico decisivo. O goleiro será acompanhado pelo departamento médico do clube nos próximos dias, e a evolução da lesão determinará se terá condições de atuar contra o Cruzeiro.

Éverson em Atlético x Bahia (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético x Vitória

Atlético e Vitória se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Arena MRV, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a 9ª colocação na tabela, com 33 pontos, enquanto o Leão da Barra aparece na 12ª posição, com 29 pontos somados.

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