Vídeo: João Fonseca celebra a conexão com o técnico Gui Teixeira e o ano 'maravilhoso'

A relação com o técnico Guilherme Teixeira e toda a equipe da Academia Yes Tennis é um dos segredos do sucesso de João Fonseca, de 19 anos e 24 do mundo. No último dia 15, em entrevista exclusiva ao Lance!, o treinador citou que costuma conversar com o pupilo sobre a 'importância de o ser humano vir sempre na frente do tenista'.

Na coletiva de imprensa desta segunda-feira (24), em seu primeiro dia de pré-temporada, o número 1 do Brasil respondeu ao Lance! sobre a frase acima do técnico. (Veja o vídeo na abertura da matéria).

- Essa é muito uma frase do Gui. A gente tem uma conexão muito boa, ele tem pensamentos diferentes dos meus, acho que por isso a gente se encaixa tanto. O tênis, obviamente, é muito mental e te traz muitos benefícios para a cabeça, te ensina muitas coisas. Com certeza, o tênis me ensinou muito para a minha vida inteira: responsabilidade, dedicação, disciplina. E isso vai para a vida - comentou o carioca, de 19 anos, cuja maturidade (seja nas entrevista após as vitórias e derrotas) impressiona.

E o fato de praticar esportes desde a infância o número 1 do Brasil atribui aos pais, Christiano e Roberta Fonseca.



- O (meu) tênis vai terminar ali com 40 anos, mas vai continuar com a história, se Deus quiser vou ter alguma. Mas depois acaba e vou continuar sendo essa pessoa e vou ter que continuar trabalhando, arrumar outra coisa. Obviamente estou no começo da minha carreira. O ser humano, com certeza, vem à frente do esporte. Não só o tênis, mas o esporte em geral. Isso agradeço muito aos meus pais, que sempre me colocaram no esporte, sempre pratiquei e vai continuar me ajudando muito.

João Fonseca celebra o ano maravilhoso



Em 2025, o pupilo de Guilherme Teixeira venceu seus dois primeiros ATP's, o 250 de Buenos Aires e o 500 da Basileia, na Suíça. O brasileiro começou o ano como o 113º do mundo e termina na 24ª posição:



- Foi um ano maravilhoso. Sempre falo com o Teixeira e muito abertamente nas minhas entrevistas que na nossa vida as coisas aconteceram muito rápido, nos últimos três anos aconteceram as coisas muito rápido. Eu estava entrando no top 100 no começo do ano, minha temporada eu diria que começou no NextGen - contou o brasileiro, referindo-se ao título que venceu em dezembro de 2024, na Arábia Saudita, no torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.