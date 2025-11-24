Vídeo: João Fonseca responde ao Lance! sobre uma das façanhas no ano

João Fonseca, aos 19 anos, colecionou alguns feitos em 2025. Entre outros, o número 1 do Brasil e 24 do mundo venceu suas quatro primeiras estreias de Grand Slams como profissional (no Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) sem perder sets. Apesar de tão jovem, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira também ganhou, da mesma forma, suas duas primeiras finais de ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ João Fonseca vai jogar mais um torneio na Austrália e lamenta sorteio na Davis

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

➡️ Na Davis, João Fonseca e equipe têm pedreira pela frente; entenda

Na entrevista coletiva desta segunda-feira (24), na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, perguntado pelo Lance! sobre qual das duas façanhas acima mais lhe orgulha, o principal tenista do país respondeu:

continua após a publicidade

➡️ Gui Teixeira, técnico de João Fonseca, realiza sonho na Yes Tennis; entenda

➡️ Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals

➡️ 'Um dos adversários mais difíceis', diz campeão olímpico sobre João Fonseca

- Difícil essa (pergunta). Mas uma coisa que a gente fala bastante (com o técnico) é que final é final, e temos que entregar tudo, é difícil chegar ali, estar naquele momento, difícil jogar. Mas enfrentar aquela pressão é gostoso e, quando realiza, é muito bom. Então, ganhar as finais em dois sets foi melhor - respondeu o 24º melhor tenista do planeta, com o sorriso no rosto.

continua após a publicidade

No dia 16 de fevereiro, aos 18 anos, o carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP e o mais jovem do continente, desde 1987, a alcançar tal proeza. A conquista foi no 250 de Buenos Aires, na Argentina, no saibro. Na final, o triunfo foi sobre o anfitrião Francisco Cerúndolo (28º), por 6/4 e 7/6.



Feito gigante de João Fonseca na Austrália

Sobre as estreias de Grand Slam, o pupilo de Guilherme Teixeira derrotou, em janeiro, no Aberto da Austrália, o russo Andrey Rublev (9º, em sua única vitória sobre um top 10 até aqui, a maior da carreira), por 7/6, 6/3 e 7/6. O brasileiro também se tornou o mais jovem na história a vencer um top 10 em Melbourne.





Em maio, em Roland Garros, o carioca superou o polonês Hubert Hurkacz (28º), por 6/2, 6/4 e 6/2.

No mês seguinte, o brasileiro superou o anfitrião Jacob Fearnley (51º), por 6/4, 6/1 e 7/6, na rodada inaugural de Wimbledon.





Já no US Open, quem cruzou o caminho do carioca, na abertura, foi o sérvio Miomir Kecmanovic (42º), superado por 7/6, 7/6 e 6/3.

João Fonseca na pré-temporada na Yes Tennis, no Rio de Janeiro (Foto: Gustavo Loio)





