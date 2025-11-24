João Fonseca vai jogar mais um torneio na Austrália e lamenta sorteio da Davis

Nesta segunda-feira (24), João Fonseca iniciou a pré-temporada na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro. E o número 1 do Brasil e 24 do mundo acrescentou mais um torneio preparatório para o Aberto da Austrália. Antes do ATP 250 de Adelaide, já anunciado, o carioca, de 19 anos, vai debutar no 250 de Brisbane, também em solo australiano, que começa em 6 de janeiro.

O atual campeão da competição em Brisbane é o tcheo Jiri Lehecka. Para a edição de 2026, o primeiro nome a ser anunciado foi o do russo Daniil Medevev, de 29 anos, ex-líder do ranking e atual 13º.

João Fonseca, após o treino com o técnico Guilherme Teixeira nesta segunda-feira, falou sobre o desafio de visitar o Canadá, em fevereiro, pela Copa Davis.

Número 1 do Brasil lamenta sorteio da Davis



- Sinceramente, a gente ficou bem chateado, porque não é em casa. Com certeza uma oportunidade muito boa, o Canadá é um time forte, que já ganhou a Davis nos últimos anos. Vai ser difícil, mas a gente tem um time bom, sempre disse que é muito unido e vamos para o Qualifiers pra tentar ir pra Bologna (nas quartas de final, na Itália), nesse próximo ano.

No duelo pela Davis, o número 1 do Brasil deve reencontra Denis Shapovalov, ex-top 10 e atual 23º. Em outubro, o brasileiro o derrotou nas quartas de final do ATP da Basileia e na estreia do Masters 1000 de Paris.



Primeiros torneios de João Fonseca em 2026

05/01 – ATP 250 Brisbane (AUS)

12/01 – ATP 250 Adelaide (AUS)

18/01 – Australian Open (AUS)

06/02 – Copa Davis (CAN)

09/02 – ATP 250 Buenos Aires (ARG)

16/02 – ATP 500 Rio de Janeiro (BRA)

04/03 – Masters 1000 Indian Wells (EUA)

18//03 – Masters 1000 Miami (EUA)