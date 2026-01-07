Internacional 'fura' Flamengo e anuncia transferência de Vitão

O Flamengo ainda não anunciou de forma oficial a contratação de Vitão, mas o acordo foi confirmado pelo Internacional nesta quarta-feira (7). O Colorado divulgou que concluiu no último dia 28 a transferência em definitivo do zagueiro de 25 anos ao Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo 'ganha' jogo extra com sub-20 no Carioca; entenda

Em nota, o clube do Beira-Rio agradeceu o jogador pelos serviços prestados. No Inter desde abril de 2022, Vitão disputou 193 partidas com a camisa colorada, marcou quatro gols e deu com duas assistências.

Além da venda do zagueiro, o Internacional confirmou que, como parte do negócio, a dívida de 4,7 milhões de euros referente a compra de Thiago Maia junto ao Flamengo foi quitada. Ao total, a operação por Vitão foi fechada em uma operação de 10,7 milhões de euros (R$ 69,8 milhões) por 80% dos direitos, já que o clube carioca pegou, ainda, € 5,5 milhões à vista.

continua após a publicidade

Confira a nota do Internacional na íntegra

"O Sport Club Internacional informa que concretizou, em 28 de dezembro de 2025, a operação de transferência definitiva do zagueiro Vitão para o Clube de Regatas do Flamengo, tendo sua divulgação realizada nesta data em razão do acerto com o clube comprador.

Contratado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional após deixar o futebol europeu em um contexto excepcional. Na ocasião, o Clube abriu as portas para que o atleta pudesse dar continuidade à sua carreira, passando a integrar o elenco colorado.

continua após a publicidade

Ao longo de sua trajetória no Beira-Rio, o defensor disputou 193 partidas com a camisa colorada, marcou 4 gols e contribuiu com 2 assistências. O Internacional agradece ao atleta pela dedicação, profissionalismo e serviços prestados durante sua passagem pelo Clube.

Esclarecimento Contratual – Thiago Maia

No âmbito e como contrapartida direta da mesma operação, o Sport Club Internacional esclarece que a aquisição dos direitos federativos e econômicos do atleta Thiago Maia, junto ao Clube de Regatas do Flamengo, foi integralmente resolvida e quitada, não remanescendo qualquer espécie de pendência, vencida ou futura, decorrente de tal relação contratual entre o Sport Club Internacional e o Clube de Regatas do Flamengo."

➡️ Após novos atrasos, Inter deve romper acordo de patrocínio com a Alfa

Apresentação de Vitão no Flamengo

Vitão será apresentado pelo Flamengo na tarde da próxima sexta-feira (9), no CT Ninho do Urubu. Ele chega ao Rio de Janeiro nesta quinta (8). Antes, o zagueiro de 25 anos já havia desembarcado na capital fluminense no último dia 30 para passar por bateria de exames médicos.

Na ocasião, o defensor falou brevemente com a imprensa na chegada ao aeroporto, disse que está muito feliz com o acerto e revelou conversa com o técnico Filipe Luís. Ele havia interrompido férias em Maragogi, no litoral de Alagoas, e agora retorna à cidade para assinar o contrato e começar a jornada no Flamengo.

O zagueiro se encaixa no perfil buscado pelo diretor José Boto: atletas de menos de 26 anos. A meta do português é rejuvenescer o elenco rubro-negro. Além disso, Vitão tem as características cruciais para um jogador da posição no esquema de Filipe Luís e compartilhada pelos novos concorrentes de Flamengo (Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo): técnica e boa saída de bola.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional