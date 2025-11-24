Em março de 2024, em Assunção, no Paraguai, João Fonseca alcançou a primeira final de Challenger na carreira, aos 17 anos. Na ocasião, o jovem carioca acabou superado por Gustavo Heide, por 7/5, 6/7 e 6/1.

Paulista de Ribeirão Preto, mas radicado no Rio de Janeiro, onde treina na Tennis Route, Heide, de 23 anos e 309º do mundo conquistou, no domingo (23), o Challenger 75 de Florianópolis. Na final, o triunfo foi sobre o argentino Andrea Collarini, 272º, por 2 sets a 0, por 6/2 e 6/3. Ex-142º do mundo, seu melhor ranking, Heide vai retornar ao top 250 com o título. Foi sua maior conquista desde que derrotou João Fonseca, na decisão do torneio paraguaio.

- Fechando o ano com chave de ouro. Obrigado a todo o time Tennis Route por estar comigo em todos os momentos - agradeceu o paulista, único até hoje a derrotar o compatriota em uma final de Challenger.



O número 1 do país soma três títulos em quatro finais nesse nível de torneio, dois deles em 2025, em Canberra, e janeiro, e Phoenix, em março, ambos na quadra rápida. Em 2024, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu em Lexington, nos EUA, seu primeiro Challenger.

João Fonseca inicia pré-temporada

Nesta segunda (24), o carioca inicia a pré-temporada na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.

Gustavo Heide é campeão do Challenger de Florianópolis (Foto: Luiz Candido/Luz Press)



