Com as quedas de Thiago Monteiro e Thiago Wild, mais cedo, o Brasil perde chances de vaga inédita na semifinal do torneio e segue com quartas como melhor desempenho. Mesmo assim, o torneio foi o de melhor resultado do país, em simples, nas dez edições do Rio Open. E o primeiro com mais de um brasileiro nas quartas de final em um ATP, em casa, desde a Costa do Sauípe (BA) em 2001.