Após uma verdadeira debandada de algumas das principais estrelas, a últimas delas Carlos Alcaraz, na terça-feira, o Masters 1000 de Xangai, na China, começou nesta quarta-feira (1º). Semana passada, João Fonseca foi um dos que anunciaram a desistência do torneio.

A competição em Xangai, aliás, é o segundo desse nível que o número 1 do Brasil abriu mão de participar na temporada (o primeiro foi o de Monte Carlo). Até aqui, em Masters 1000, João Fonseca soma seis vitórias em 12 jogos desse nível, no ano, acumulando a segunda rodada em Indian Wells, Madri, a terceira rodada em Miami e Cincinnati e derrotas nas estreias em Roma e em Toronto.



Algozes de João Fonseca têm destinos diferentes

Curiosamente, os dois algozes do brasileiro nas rodadas inaugurais de Master 1000 entraram em quadra nesta quarta-feira, em Xangai. Responsável pela eliminação de João Fonseca no Canadá, o australiano Tristan Schoolkate já se despediu nesta quarta. Vindo do qualifying, o tenista da Austrália perdeu para o alemão Daniel Altmaier, por 6/3 e 6/4.

Bicampeão de Pequim, nesta quarta-feira, Jannik Sinner (vice-líder do ranking) vai estrear, justamente, contra Altmaier (49º). Será um tira-teima entre eles, já que, até hoje, cada tenista venceu uma partida. O tenista da Alemanha levou a melhor no último embate, na segunda rodada de Roland Garros de 2023.

Já o húngaro Fabian Marozsan, que eliminou o carioca na primeira rodada da capital italiana, superou, em Xangai, o veterano suíço Stan Wawrinka, ex-top 3: 6/1, 4/6 e 6/4 (vídeo abaixo).

Ex-semifinalista na China, o veterano croata Marin Cilic também avanço, ao derrotar o qualifier da Geórgia Nikoloz Basilashvili por 6/3 e 7/6(5).