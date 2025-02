João Fonseca vira jogo épico, se vinga de Navone e vai à semi em Buenos Aires

Pela primeira vez na carreira, o brasileiro João Fonseca vai disputar a semifinal de um torneio ATP. Nesta sexta-feira (14), o jovem tenista de 18 anos virou uma verdadeira batalha para garantir o triunfo sobre o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1, em duelo válido pelas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O evento, que abre a gira sul-americana, tem como piso o saibro, além de contar com uma premiação de US$ 688 mil.

O carioca esteve o tempo todo abaixo, mas conseguiu a revanche contra o argentino Mariano Navone, 47º colocado, por 2 sets a 1. De virada, a vitória de João Fonseca foi marcado por disputadas parciais de 3/6 6/4 7/5, após 2h54min de duração, na lotada quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis Club.

João Fonseca, assim, se vinga da derrota ano passado nas quartas de final do Rio Open, também em três sets, e vai jogar a primeira semifinal dele de ATP. Neste sábado (15), o brasileiro retorna para a quadra de saibro para enfrentar o sérvio Laslo Djere, 115º colocado do ranking, e que veio do quali. O próximo adversário de Fonseca garantiu a vaga ao eliminar o brasileiro Thiago Wild, 77º, por 7/6 (7/3) 6/3.

Laslo Djere eliminou Thiago Wild nas quartas do ATP 250 Buenos Aires (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo entre João Fonseca e Mariano Navone?

A partida não começou nada bem para João Fonseca, que teve seus saques quebrados duas vezes. Durante o primeiro set, o brasileiro se irritava com os demasiados erros, e Navone conduzia bem com consistência e firmeza no fundo. O jovem tenista lutou, devolveu uma das quebras, encostou em 3/5 e teve três chances e devolver a segunda, mas o argentino se salvou e levantou a torcida, fechando a parcial.

O segundo set teve duas interrupções pela chuva e uma série de quebras de saque. Navone colocou-se na frente com 3 a 2, João empatou, o argentino tornou a quebrar, mas Fonseca conseguiu deixar tudo igual novamente para virar o set, em 5 a 4. Com uma dose de sorte e uma bola na fita, o representante do Brasil conseguiu a quebra e empatou o jogo por 6/4. O que era reclamação e irritação virou vibração.

continua após a publicidade

Navone largou o terceiro set com quebra, teve chances de ampliar, mas Fonseca foi confirmando e ficando perto no placar. O carioca salvou dois match-points no nono game e garantiu a ida para os winners, com coragem. Na hora de fechar, o braço do argentino encurtou e o brasileiro foi para cima, dominou os pontos, devolveu a quebra e deixou tudo igual em 5 a 5. No fim, João Fonseca quebrou por uma última vez o saque do adversário e fechou o jogo aliviado, no terceiro match-point.

João Fonseca bate marca histórica com classificação

Com a classificação inédita para a semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca registrou em seu currículo, e na história do tênis, duas novas marcas impressionantes. A vaga garantida pelo brasileiro o tornou o mais jovem tenista brasileiro a se classificar para uma semifinal de um torneio da ATP.

Além do feito, marcado na história do tênis no Brasil, João Fonseca também alcançou a marca do mais jovem tenista a se classificar para a semifinal de um torneio da ATP desde Carlos Alcaraz, no torneio de Umag, em 2021. Na época, o tenista espanhol tinha 18 anos, mesma idade do carioca.