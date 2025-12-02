Sem o campeão João Fonseca, quem é o tcheco favorito no NextGen Finals?
Torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada começa dia 17
Sem João Fonseca, atual campeão, o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada, começa no próximo dia 17, em Jidá, na Arábia Saudita. Derrotado pelo brasileiro na terceira e última rodada da fase de grupos de 2024, Jakub Mensik volta ao torneio como o principal cabeça de chave.
Atual 19º do mundo, o tcheco, tal como o número 1 do Brasil, viveu o auge da carreira em 2025. No dia 30 de março, o tenista de 20 anos conquistou o primeiro (e único até agora) título como profissional desbancando ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão, Novak Djokovic, na final do Masters 1000 de Miami (vídeo abaixo). A façanha rendeu ao jovem tenista da República Tcheca, então com 19 anos, um salto de 30 posições no ranking mundial, assumindo o 24º lugar.
No dia 18 de agosto, Mensik alcançou o melhor ranking da carreira (16º). Em Grand Slams, tal como João Fonseca, o tcheco teve a terceira rodada como as principais campanhas. No caso de Mensik, no Aberto da Austrália e em Wimbledon (o brasileiro parou nessa fase em Roland Garros e também na capital britânica).
Há pouco mais de um mês, João Fonseca reencontraria o número 1 da República Tcheca nas oitavas de final do ATP 500 da Basileia. Mas o adversário, lesionado, não entrou em quadra. E, dias depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, conquistou o maior título da carreira.
No NextGen Finals, o favorito tcheco terá a companhia dos americanos Learner Tien (28º do mundo, atual vice-campeão) e Nishesh Basavareddy (167º), o belga Alexander Blockx (116º), o croata Dino Prizmic (128º), o norueguês Nicolai Kjaer (133º) e os espanhóis Martin Landaluce (135º) e Rafael Jodar (168º).
Na edição passada, o hoje 19º do mundo perdeu as três partidas da fase inicial: para o americano Learner Tien, para o francês Arthur Fils e para o número 1 do Brasil.
Tien perdeu duas vezes para João Fonseca no NextGen
Além de Mensik e Tien (derrotado por João Fonseca também na fase de grupos em 2024, além da final), outro que retorna ao torneio árabe é Basavareddy. Em 2024, ele, tal como o tcheco, não avançou às semifinais (os dois melhores de cada chave passam para a próxima etapa).
