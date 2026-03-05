João Fonseca vira primeiro set e avança à segunda rodada em Indian Wells

Nem parecia que João Fonseca não jogava uma partida oficial em quadra rápida há quase dois meses. Bastante agressivo, bem ao seu estilo, distribuindo winners (jogadas vencedoras), o brasileiro derrotou, na madrugada desta quinta-feira, o belga Raphael Collignon (77º do mundo), na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 7/6 (2) e 6/2, em 1h42m.

- Muito feliz com a maneira como joguei hoje, como lidei com a pressão, com muito mais ritmo. Vamos com tudo para a segunda rodada - celebrou o número 1 do Brasil, ainda na quadra.

Até então, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira havia feito apenas uma partida nesse piso em 2026, na derrota na estreia do Australian Open, em janeiro, diante do americano Eliott Spizzirri. No último domingo, vale lembrar, o brasileiro venceu um torneio-exibição em Las Vegas, em disputas de supertiebreaks, o MGM Slam. Foram três vitórias do carioca, sobre o francês Gael Monfils, o cazaque Alexander Bublik e o americano Reilly Opelka.

Nesta quinta, logo após ser quebrado, João Fonseca viu o adversário sacar para o primeiro set, em 5/4. Mas não se intimidou, deu o troco em seguida e sobrou no tiebreak.

João Fonseca reencontra algoz

Na segunda rodada, o número 1 do Brasil e 35 do mundo reencontra seu último algoz de 2025, o russo Karen Khachanov (16º). Em outubro, no único embate entre ambos, o tenista da Rússia levou a melhor, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.

Como foi a vitória do brasileiro

2º SET: João Fonseca 6/4

Collignon confirma, e o brasileiro vai sacar para o jogo em 5/4. Sem dificuldades, o carioca faz 5/3 e fica a um passo da segunda rodada. Brasileiro vai sacar em 4/3. João Fonseca abre 4/2. O tenista da Bélgica confirma e diminui a desvantagem para 3/2. O brasileiro confirma e abre 3/1. Após um rally com muita variação, o número 1 do Brasil conquista nova quebra. E a torcida grita: João Fonseca. Sem sustos, o brasileiro empata. Collignon confirma o primeiro game.

1º SET: João Fonseca 7/6 (2)

Preciso, João fecha em 7/2. Primeiro minibreak é do brasileiro, que abre 4/2. Com um winner de direita na paralela, João Fonseca devolve a quebra, levanta a torcida e leva o set para o tiebreak. O tenista belga aproveita seu primeiro break no jogo para conquistar a quebra, com uma direita para fora do brasileiro: 6/5. Collignon também confirma sem sustos e empata em 5/5. Dessa vez sem problemas, João Fonseca confirma: 5/4. Com um ótimo primeiro saque, Collignon salva a quarta chance do rival, em um game que durou mais de cinco minutos, o mais longo do duelo até aqui. O brasileiro joga uma bola fora e desperdiça o terceiro break do game. O tenista belga salva os dois primeiros breaks da partida. João Fonseca pressiona a devolução e tem os primeiros breaks do jogo. Em seu game de saque mais complicado até agora, o brasileiro confirma: 4/3. Novamente com dificuldades, o tenista da Bélgica confirma o serviço. Sem sustos, o brasileiro faz 3/2, e a torcida solta o grito 'João Fonseca'. João Fonseca joga bem, chega a empatar em 40/40, mas o belga confirma novamente e faz 2/2. De zero, o carioca confirma o serviço. O número 1 do Brasil inicia o terceiro game com seu primeiro ace no jogo. Collignon, com um ace, empata em 1/1. Com um winner (ponto vencedor) cruzado de esquerda, o brasileiro confirma o primeiro game. João Fonseca começa o jogo no saque. Os jogadores estão terminando o aquecimento.