Número 1 do mundo, Sabalenka anuncia noivado com empresário brasileiro

A melhor tenista da atualidade, Aryna Sabalenka, finalmente foi pedida em casamento pelo empresário brasileiro Georgios Frangulis na última terça-feira (3). A bielorrussa publicou em suas redes sociais os detalhes do pedido inusitado, que aconteceu poucos dias antes de sua estreia no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Sabalenka já havia "cobrado" o brasileiro publicamente após conquistar o título em Brisbane, em janeiro. Durante a cerimônia de premiação, a tenista aproveitou o microfone para agradecer ao namorado e brincar: "Espero que em breve eu possa chamar você de outra coisa". Pelo visto, a intimação surtiu efeito rápido.

Sabalenka e Georgios após treino (Foto: Reprodução Instagram)

Quem é Georgios Frangulis?

Georgios Frangulis é o fundador da Oakberry, marca brasileira que se tornou gigante global de alimentação saudável. No esporte, ele transita entre as quadras e as pistas: é um dos investidores da equipe IDEC Sport nas 24 Horas de Le Mans, na França, e também atua como piloto na Porsche Cup Brasil.

Estreia de Sabalenka no Indian Wells

Cabeça de chave número 1 no WTA 1000 de Indian Wells, que começa nesta quarta-feira (4), a bielorrussa entra direto na segunda rodada e espera pela vencedora da partida entre a norte-americana Alycia Parks e a japonesa vinda do quali Himeno Sakatsume para sua primeira partida na sexta (6), ainda sem horário definido.